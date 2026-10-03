Marsala, se ne sono andati: Giovanni Buffa (64), Giuseppe Maggio (81)
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giovanni Buffa, di 64 anni.
Nato a Palermo il 1° gennaio 1962, risiedeva a Marsala, dove è deceduto il 2 ottobre 2026.
La camera ardente è stata allestita presso la Sala del Commiato Ragona & D’Antoni, in via Selinunte 27 a Marsala.
I funerali saranno celebrati lunedì 5 ottobre 2026 alle ore 11:00 presso la Chiesa San Francesco di Paola, in corso Calatafimi a Marsala.
La salma sarà tumulata nel cimitero di Sant’Orsola a Palermo.
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giuseppe Maggio, di 81 anni.
Nato a Marsala il 22 maggio 1945, risiedeva in contrada Colombaio Lasagna n. 239, dove è deceduto il 3 ottobre 2026.
La camera ardente è stata allestita presso la propria abitazione, in contrada Colombaio Lasagna n. 239 a Marsala.
I funerali saranno celebrati lunedì 5 ottobre 2026 alle ore 12:30 presso la Parrocchia Maria SS. Addolorata, in contrada Addolorata a Marsala.
La salma sarà tumulata nel cimitero di Marsala.
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