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Se ne sono andati

Se ne sono andati
03/10/2026 17:52:00

Marsala, se ne sono andati: Giovanni Buffa (64), Giuseppe Maggio (81)

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-10-2026/1791039294-0-marsala-se-ne-sono-andati-giovanni-buffa-64-giuseppe-maggio-81.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giovanni Buffa, di 64 anni.

Nato a Palermo il 1° gennaio 1962, risiedeva a Marsala, dove è deceduto il 2 ottobre 2026.

La camera ardente è stata allestita presso la Sala del Commiato Ragona & D’Antoni, in via Selinunte 27 a Marsala.

I funerali saranno celebrati lunedì 5 ottobre 2026 alle ore 11:00 presso la Chiesa San Francesco di Paola, in corso Calatafimi a Marsala.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Sant’Orsola a Palermo.

 

 

 

 

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giuseppe Maggio, di 81 anni.

Nato a Marsala il 22 maggio 1945, risiedeva in contrada Colombaio Lasagna n. 239, dove è deceduto il 3 ottobre 2026.

La camera ardente è stata allestita presso la propria abitazione, in contrada Colombaio Lasagna n. 239 a Marsala.

I funerali saranno celebrati lunedì 5 ottobre 2026 alle ore 12:30 presso la Parrocchia Maria SS. Addolorata, in contrada Addolorata a Marsala.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Marsala.

 


Se ne sono andati | 2026-10-02 11:53:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2026/vito-angileri-250.jpg

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