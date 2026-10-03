Marsala, dopo l'intervento alla mano una paziente non riesce più a muovere il pollice...

03/10/2026 06:00:00

Una mano che, dopo un intervento chirurgico, non riesce più a compiere i normali gesti quotidiani. E un approfondimento diagnostico prescritto che, secondo il racconto della paziente, non è stato possibile eseguire nell’ospedale in cui è stata operata. È la segnalazione arrivata alla nostra redazione da una donna che chiede di mantenere riservata la propria identità e sollecita risposte dalla Direzione sanitaria dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala. La paziente riferisce di essere stata operata il 18 novembre dello scorso anno per una rizoartrosi, con il posizionamento di una protesi. Dopo l’intervento, racconta, sarebbe comparsa una importante limitazione funzionale: il pollice destro rimane piegato verso l’interno del palmo e non riesce più a estendersi.

Una condizione che, secondo la segnalazione, ostacola anche le attività più semplici. Il racconto della donna descrive un problema successivo all’operazione, ma non consente, da solo, di stabilirne le cause o di attribuire responsabilità.

La risonanza e la richiesta di un’ecografia

Nel percorso di accertamento, la donna sarebbe stata sottoposta a una risonanza magnetica. Secondo quanto riferisce, l’esame avrebbe evidenziato un assottigliamento dei tendini, con una valutazione limitata dagli artefatti provocati dalla protesi metallica. Da qui la prescrizione, che la paziente descrive come urgente, di un’ecografia muscolotendinea della mano, per approfondire le condizioni dei tendini e verificare l’eventuale presenza di aderenze. Presentatasi alla Radiologia del Paolo Borsellino, la donna racconta di aver ricevuto la comunicazione che l’esame non viene effettuato per gli utenti esterni. La paziente annuncia di voler richiedere la cartella clinica integrale e rivolgersi al Tribunale per i diritti del malato. Alla Direzione sanitaria chiede soprattutto indicazioni concrete: dove effettuare l’accertamento e come proseguire i controlli dopo l’intervento. La segnalazione pone dunque una questione di continuità assistenziale e di chiarezza delle informazioni: chi deve completare un percorso diagnostico ha bisogno di conoscere le alternative disponibili e le modalità per accedervi.

La Radiologia e il rigore degli esami specialistici

Occorre però distinguere la difficoltà di accesso alla prestazione dalla qualità del lavoro della Radiologia. L’ecografia muscoloscheletrica richiede competenze specifiche e, al Paolo Borsellino, manca un ambulatorio dedicato con un medico specialista: l’esame viene garantito soltanto ai pazienti interni. Il reparto non esegue accertamenti approssimativi e il primario tiene al rigore diagnostico e alla professionalità, principi essenziali perché un esame sia realmente utile al percorso di cura. La prescrizione urgente, inoltre, non equivale necessariamente a una prestazione salvavita. Per questo approfondimento esistono anche strutture convenzionate, accessibili attraverso il Servizio sanitario e non necessariamente pagando l’intero costo privatamente. Resta essenziale che alla paziente vengano fornite indicazioni precise per completare l’accertamento.



