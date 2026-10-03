Meteo Sicilia oggi 3 ottobre: sole a Trapani e Marsala, 26 gradi. Qualche rovescio nell’interno

03/10/2026 08:26:00

Ottobre continua a vestirsi da fine estate. Oggi, sabato 3 ottobre, sulla Sicilia occidentale il tempo resterà in gran parte stabile e asciutto, con sole, qualche velatura e temperature ancora gradevoli. A Trapani e Marsala si toccheranno circa 26 gradi, con venti deboli e mare calmo o poco mosso.

Qualche disturbo in più è previsto nel pomeriggio nelle zone interne della Sicilia, dove non è escluso qualche isolato rovescio. La costa trapanese, invece, dovrebbe restare fuori dai giochi.

Trapani, sole e 26 gradi

A Trapani la giornata sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno comprese indicativamente tra 20 e 26 gradi, con il valore massimo atteso nelle ore centrali.

Il vento sarà generalmente debole, con regime di brezza lungo la costa. Nessun segnale di precipitazioni significative.

Insomma, per chi aveva già tirato fuori giacca e ombrello, il meteo chiede ancora un po’ di pazienza.

Marsala, tra 19 e 26 gradi

Anche a Marsala sarà una giornata tranquilla. Le temperature passeranno dai 19 gradi del primo mattino a circa 26 gradi nelle ore più calde.

Allo Stagnone sono previsti venti molto deboli o deboli, inizialmente dai quadranti orientali e poi con componente occidentale nelle ore centrali. Le velocità resteranno per lo più contenute, generalmente entro i 15 km/h.

Mare calmo o poco mosso

Buone notizie anche per chi guarda al mare.

Lungo il settore occidentale della Sicilia il moto ondoso sarà generalmente calmo o poco mosso. Nell’area dello Stagnone sono previste onde nell’ordine dei 10-20 centimetri, con mare tendente quasi alla calma verso sera.

Anche sul resto dei mari siciliani prevalgono condizioni tranquille, fatta eccezione per il basso Ionio, dove il mare potrà risultare più mosso.

Sicilia: attenzione ai rovesci nelle zone interne

Sul resto dell’Isola la mattinata sarà prevalentemente serena o caratterizzata soltanto da velature.

Nel pomeriggio aumenteranno invece le nubi soprattutto sulle zone interne e centro-meridionali, dove potranno svilupparsi isolati rovesci, localmente anche temporaleschi. Qualche fenomeno potrebbe spingersi verso il settore orientale dell’Agrigentino e il Nisseno.

In serata è previsto un generale miglioramento.

Le temperature resteranno sostanzialmente stazionarie e vicine alle medie stagionali, con valori massimi generalmente tra 24 e 27 gradi.

Nessuna allerta meteo significativa nel Trapanese

Per la giornata di oggi non emergono, nel Trapanese, condizioni di criticità meteorologica rilevanti per piogge intense o vento forte.

Anche il quadro termico resta normale per il periodo, senza condizioni da ondata di calore.

Domenica cambia poco

Domenica 4 ottobre il copione resterà molto simile: sole prevalente sulla Sicilia occidentale, qualche nube nelle ore più calde e temperature ancora miti.

La possibilità di brevi rovesci resterà concentrata soprattutto sui rilievi della Sicilia orientale e sulle aree interne, mentre tra Trapani, Marsala, Egadi e costa occidentale il tempo dovrebbe mantenersi asciutto.

E la prossima settimana?

La stabilità dovrebbe resistere ancora nelle prime ore della settimana.

I primi segnali di un cambiamento più deciso potrebbero arrivare tra lunedì sera e martedì, con un aumento della nuvolosità e una maggiore possibilità di precipitazioni. È però una tendenza che dovrà essere confermata con i prossimi aggiornamenti.

Per oggi, dunque, il programma è semplice: sole, 26 gradi e poco vento. Ottobre c’è sul calendario. Nel cielo del Trapanese, un po’ meno.



