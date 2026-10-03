Trapani, violento scontro tra moto e Suv sulla SP21: 19enne finisce in ospedale
Un ragazzo di 19 anni, originario di Campobello di Mazara, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto oggi, 3 ottobre, alle porte di Trapani.
Lo scontro si è verificato intorno alle 13 lungo la Strada Provinciale 21, nel tratto che costeggia la zona industriale, all’altezza del supermercato “Paghi Poco”.
Lo scontro tra la moto e il Suv
Il giovane viaggiava a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un Suv.
Secondo una prima ricostruzione, l’auto sarebbe uscita dal piazzale del supermercato e si sarebbe immessa sulla Provinciale proprio mentre sopraggiungeva la moto. La dinamica esatta e le eventuali responsabilità sono ancora in fase di accertamento.
Il 19enne trasportato al Sant’Antonio Abate
Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al motociclista e lo hanno trasferito in ambulanza, in codice giallo, all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.
Il giovane è stato quindi sottoposto agli accertamenti necessari per valutare le conseguenze dell’impatto.
Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche pattuglie della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, che si trovavano a transitare lungo la SP21 e hanno regolato il traffico, consentendo ai sanitari di operare in sicurezza.
La circolazione ha inevitabilmente subito rallentamenti nella zona durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.
Due incidenti sulla A29: uno nel cantiere "infinito" della galleria di Segesta, l'altro a Marina di Cinisi
Due incidenti, a distanza di poche ore, hanno interessato la A29. Il primo si è verificato nella notte tra lunedì e martedì, all’altezza della galleria di Segesta, in direzione Palermo. Il secondo, invece, è...
Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...
È una delle forme più comuni di comunicazione locale. Esci di casa al mattino e trovi un foglio attaccato accanto all’ingresso: l’acqua verrà interrotta, sarà vietato parcheggiare, sono...
Trapani, violento scontro tra moto e Suv sulla SP21: 19enne finisce in ospedale
Un ragazzo di 19 anni, originario di Campobello di Mazara, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto oggi, 3 ottobre, alle porte di Trapani.Lo scontro si è verificato intorno alle 13 lungo la Strada Provinciale 21, nel tratto...
PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...
Inaugurazione sabato 26 settembre alle 18:00, in piazza G. Marconi 8. La rete nazionale di assistenza domiciliare, attiva dal 1993, apre un nuovo punto di riferimento per famiglie, anziani e persone fragili del...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste