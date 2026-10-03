Trapani, violento scontro tra moto e Suv sulla SP21: 19enne finisce in ospedale

03/10/2026 16:47:00

Un ragazzo di 19 anni, originario di Campobello di Mazara, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto oggi, 3 ottobre, alle porte di Trapani.

Lo scontro si è verificato intorno alle 13 lungo la Strada Provinciale 21, nel tratto che costeggia la zona industriale, all’altezza del supermercato “Paghi Poco”.

Lo scontro tra la moto e il Suv

Il giovane viaggiava a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un Suv.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto sarebbe uscita dal piazzale del supermercato e si sarebbe immessa sulla Provinciale proprio mentre sopraggiungeva la moto. La dinamica esatta e le eventuali responsabilità sono ancora in fase di accertamento.

Il 19enne trasportato al Sant’Antonio Abate

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al motociclista e lo hanno trasferito in ambulanza, in codice giallo, all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

Il giovane è stato quindi sottoposto agli accertamenti necessari per valutare le conseguenze dell’impatto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche pattuglie della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, che si trovavano a transitare lungo la SP21 e hanno regolato il traffico, consentendo ai sanitari di operare in sicurezza.

La circolazione ha inevitabilmente subito rallentamenti nella zona durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.



