Musei gratis, festival e concerti: il weekend nel Trapanese

03/10/2026 06:00:00

L'ultimo giro tra palazzi e luoghi insoliti con Le Vie dei Tesori, birra e concerti nel cuore di Trapani, il finale di Insolito Marsala. Ma anche arte contemporanea a Gibellina, natura e arrampicata a Erice, musei e parchi archeologici gratuiti e un festival dedicato all'asino pantesco.

Il weekend di sabato 3 e domenica 4 ottobre:

Trapani, ultimo weekend con Le Vie dei Tesori

Ultima occasione per partecipare all'edizione 2026 de Le Vie dei Tesori, che si conclude domenica 4 ottobre.

Tra le aperture da segnalare c'è il Mulino della Salina Galia-Canino, tornato visitabile dopo il restauro. Sabato 3 e domenica 4 ottobre sono previsti turni dalle 10 alle 11.15 e dalle 15.30 alle 16.45.

Restano nel circuito palazzi, chiese e luoghi normalmente poco accessibili. La Prefettura di Trapani, per esempio, apre le sale di rappresentanza sabato 3 e domenica 4 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Sabato 3 ottobre c'è anche la passeggiata Misiliscemi, le vie dell'acqua e la Regia Trazzera: partenza alle 9.30 dall'Agriturismo Vultaggio per un itinerario di tre ore tra antichi pozzi, campagne e tracce dei sistemi idrici di origine araba.

Informazioni utili: i coupon costano 3 euro per una visita, 10 euro per quattro e 18 euro per dieci. Passeggiate ed esperienze prevedono ticket specifici. Programma, posti disponibili e prenotazioni sono sul sito ufficiale.

Trapani, Beer Fest tra street food e concerti

In piazza Vittorio Emanuele prosegue fino a domenica 4 ottobre il Trapani Beer Fest, tra birre artigianali, street food e musica dal vivo.

Sabato 3 ottobre il Village apre alle 18. Alle 19 suonano i Radio Saigon, alle 20.30 i Remakers, alle 22 i New Jersay. Dalle 23.30 chiusura con Disco Music History di Dj Pietro Gervasi.

Domenica 4 ottobre apertura alle 17. Sul palco Opera 80 alle 18, Dj Vince alle 19.30, Elena Adragna Band alle 21 e, dalle 22.30, un live dedicato all'Italodisco degli anni Novanta.

Informazioni utili: piazza Vittorio Emanuele, Trapani. Ingresso gratuito.

Marsala, si chiude Insolito

Domenica 4 ottobre si conclude Insolito Marsala 2026, festival diffuso che mette insieme vino, gastronomia, cultura, ospitalità e luoghi del territorio.

Sabato 3 ottobre il programma attraversa cantine e locali della città tra degustazioni, esperienze e appuntamenti dedicati anche alla mixology.

Domenica 4 ottobre uno degli incontri più interessanti è alle 17 al Museo Archeologico Regionale Lilibeo. La tavola degli antichi comincia con una visita tematica dedicata alle immagini e agli oggetti del simposio e prosegue alle 18 con una degustazione di pani, olio, salumi e formaggi accompagnati dai vini Donnafugata. Costo 20 euro, prenotazione richiesta.

Sempre domenica, ma a Trapani, Insolito propone dalle 12 alle 14 al Chiostro San Domenico Wine of Silence, conferenza-degustazione con vini provenienti da Ucraina, Armenia e Iran. I posti disponibili sono 30, il costo è 30 euro.

Sempre a Marsala, sabato 3 e domenica 4 ottobre si svolge anche SMAWalk Sicilia – Marsala a 4 ruote, iniziativa dedicata ad accessibilità, cultura e territorio. Sabato il percorso tocca Mozia, il Museo del Sale e le saline; domenica 4 ottobre, dalle 9.30, sono previste visite al Museo Lilibeo, Capo Boeo, Museo Garibaldino e centro storico. Alle 11.30 al Complesso San Pietro si terrà inoltre la tavola rotonda La Storia della SMA.

Informazioni utili: Insolito comprende appuntamenti gratuiti e iniziative a pagamento. Sul sito ufficiale sono disponibili programma completo e prenotazioni.

Mazara e Alcamo, ultimo giro tra i Tesori

Le Vie dei Tesori salutano anche Mazara del Vallo e Alcamo.

A Mazara sabato 3 e domenica 4 ottobre, dalle 10 alle 17.30, restano visitabili chiese, musei e palazzi del circuito: dal Teatro Garibaldi a San Francesco, dal Museo Diocesano al Collegio dei Gesuiti.

Tra le tappe più interessanti resta la Domus Romana sotto San Nicolò Regale, con le passerelle che consentono di osservare da vicino i mosaici.

Domenica 4 ottobre, alle 21 al Teatro Garibaldi, spazio anche alla musica con Fabrizio Mocata & Friends. Il pianista e compositore mazarese torna nella sua città per un concerto di beneficenza a sostegno di Borgo Blu e dei suoi progetti dedicati a bambini e ragazzi con autismo e disabilità intellettivo-relazionali. Ingresso con offerta libera, interamente devoluta all'associazione.

Ad Alcamo si può invece scegliere tra centro storico e natura. Il programma comprende il Castello di Calatubo, le fornaci romane e Monte Bonifato. Sabato 3 ottobre alle 16.30 è previsto anche Dipingiamo con la natura, laboratorio dedicato ai bambini.

Informazioni utili: anche a Mazara e Alcamo valgono i coupon da 3, 10 e 18 euro delle Vie dei Tesori; esperienze e passeggiate hanno ticket dedicati.

Erice, un weekend tra natura e arrampicata

A Erice si festeggiano i primi dieci anni del CAI Erice e Agroericino con Erice Outdoor e Biodiversità.

Sabato 3 e domenica 4 ottobre, dalle 9.30 alle 18, Palazzo Sales ospita una mostra immersiva dedicata alla biodiversità siciliana e laboratori di educazione ambientale per bambini e ragazzi.

In piazza Zichichi, dalle 9.30 alle 13.30, sarà invece possibile provare gratuitamente l'arrampicata sportiva, con una parete assistita da personale specializzato.

Domenica 4 ottobre si conclude anche il cammino sul Sentiero Italia CAI, con attraversamento della Riserva dello Zingaro e arrivo a Scopello.

Informazioni utili: mostra, laboratori e prove di arrampicata sono gratuiti. Alcune attività ed escursioni richiedono prenotazione.

Gibellina, una giornata tra arte, cammino e musica

Sabato 3 ottobre il programma di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2026 propone diversi appuntamenti.

Alle 10 dal Cretto di Burri, a Gibellina Vecchia, prende il via Re-Building the Future di Igor Grubić, percorso che mette in relazione la città distrutta dal terremoto con quella ricostruita. L'arrivo è previsto alle 17.30 a Palazzo Di Lorenzo, con The Utopian Party.

Alle 20, nell'ex Chiesa di Gesù e Maria, spazio invece alla musica con “Exotica” di Mauricio Kagel, in collaborazione con il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo.

Nel weekend si può inoltre visitare Diwan #2, insieme alle altre mostre aperte nell'ambito di Gibellina 2026.

Gli appuntamenti sono gratuiti.

Domenica musei e parchi archeologici gratis

Domenica 4 ottobre torna anche la Domenica al Museo, con ingresso gratuito nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi della cultura regionali che aderiscono all'iniziativa.

In provincia di Trapani l'elenco comprende il Parco archeologico di Selinunte, il Parco archeologico di Segesta, le Cave di Cusa, il Parco archeologico Lilibeo-Marsala e l'Area archeologica di Capo Boeo.

Porte aperte gratuitamente domenica 4 ottobre anche al Museo del Satiro di Mazara del Vallo, al Castello Grifeo di Partanna e all'Ex Stabilimento Florio di Favignana.

A Segesta l'ingresso al Parco è gratuito per tutta la giornata. Alle 10.30 e alle 12 sono inoltre previste le visite guidate a pagamento La Segesta dei miti: dalle origini troiane alla città degli Elimi. Al termine, chi lo desidera potrà proseguire l'esperienza attraverso la realtà virtuale di Mythos – Miti e storie della Sicilia antica.

Informazioni utili: l'ingresso ai siti indicati è gratuito domenica 4 ottobre. Visite guidate, servizi aggiuntivi ed eventuali attività speciali possono invece essere a pagamento. È consigliabile controllare gli orari del singolo sito prima di partire.

Selinunte, archeologia e musica fino a sera

La Domenica al Museo diventa a Selinunte una giornata interamente dedicata all'archeologia, prima del concerto serale.

Domenica 4 ottobre l'ingresso al Parco archeologico di Selinunte è gratuito. Alle 10.30 parte Selinunte Highlights, itinerario guidato tra la Collina Orientale, l'Antiquarium del Baglio Florio e l'Acropoli.

Alle 16 è invece prevista Selinunte oltre i templi, visita con archeologo dall'Acropoli al Battistero paleocristiano, per conoscere anche la storia della città nei secoli successivi alla fase greca.

La giornata si conclude alle 21, nell'Auditorium del Baglio Florio, con il recital pianistico di Anna Yukho per Palermo Classica Around. In programma musiche di Skrjabin, Chopin e Rachmaninov.

Informazioni utili: il Parco sarà aperto dalle 9 fino al tramonto, con biglietteria fino alle 17.30. L'ingresso è gratuito; visite guidate, mobilità interna e concerto prevedono tariffe dedicate.

Pantelleria riscopre il suo asino

A Pantelleria prosegue la seconda edizione del Festival Pantelleria Asinabile, dedicato alla tutela e alla valorizzazione dell'asino pantesco.

Sabato 3 ottobre alle 9.30 in piazza Cavour sarà presentato Ettore, il primo asino nato sull'isola dopo circa trent'anni. Dalle 10 alle 22.30, nell'area Bunker di Bukkuràm, sono previste attività per famiglie e bambini.

Dalle 16 spazio al battesimo della sella e al laboratorio caseario; alle 18.30 lo spettacolo Donkey App, l'App dell'Asino, seguito alle 20 da una serata conviviale con cibo e musica.

Domenica 4 ottobre alle 9.30 parte invece il Trekking di San Francesco con gli asini, seguito alle 13 dal picnic.

Gli altri appuntamenti del weekend

A Favignana, sabato 3 ottobre, seconda e ultima giornata di Favignana Blue & Green 2026, l'Expo delle Filiere Produttive della Sicilia Occidentale ospitato a Palazzo Florio. Dalle 18 alle 23 l'Expo apre al pubblico con produttori, degustazioni e iniziative dedicate alle eccellenze del territorio. Alle 18 spazio alla musica folk popolare dei Sicitalia e alle 21.30 gran finale con i cantastorie e i Pupi Siciliani. Ingresso gratuito.

Sempre a Favignana, a Palazzo Florio, resta visitabile la mostra Il tempo sul muro. Storia del calendario, viaggio dagli annuari settecenteschi ai calendari pubblicitari diventati oggetti di costume. Domenica 4 ottobre è inoltre gratuito l'ingresso all'Ex Stabilimento Florio nell'ambito della Domenica al Museo.

A Paceco, domenica 4 ottobre alle 19, prosegue la rassegna Risonanze Musicali con Risonanze nel respiro, concerto affidato a un ensemble di clarinetti. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

A Trapani, all'Oratorio San Rocco, continua Il mondo è uno, mostra che mette in dialogo diciannove artisti contemporanei con il Trittico Italiano di Yannis Ritsos. Al Centro d'arte INCURVA prosegue invece Lot C di Jason Hirata e Park McArthur; sabato 3 ottobre è visitabile dalle 18 alle 21.30.

A Salemi, sabato 3 ottobre, la Maratona coinvolge anche il centro storico e si conclude con premiazioni e festa in piazza Alicia.

A Castelvetrano, domenica 4 ottobre dalle 16 alle 21, il Sistema delle Piazze ospita la Festa dello Sport, con dimostrazioni, attività per bambini e famiglie e riconoscimenti agli atleti locali.

Per visite a numero chiuso, esperienze delle Vie dei Tesori, degustazioni di Insolito Marsala e attività che prevedono posti limitati è consigliabile verificare disponibilità e prenotazioni prima di spostarsi.



