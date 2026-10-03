Trapani, inferno di fuoco in via Platone: le fiamme sfiorano le abitazioni

03/10/2026 13:43:00

Paura a Trapani per un incendio scoppiato in via Platone, dove le fiamme hanno interessato un deposito di frutta e il materiale custodito all’esterno della struttura.

A prendere fuoco sono stati soprattutto pallet e cassette di legno, insieme a materiale plastico. Una combinazione che ha alimentato rapidamente il rogo, provocando fiamme molto alte e una densa colonna di fumo nero visibile anche a distanza.

Il rischio per le abitazioni vicine

La situazione ha destato particolare preoccupazione perché l’incendio ha rischiato di propagarsi alle abitazioni dei palazzi che si trovano nelle immediate vicinanze.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani, che hanno domato le fiamme e successivamente messo in sicurezza tutta l’area.

Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato.

Da chiarire le cause

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, compresa quella di un’origine dolosa.

Saranno gli accertamenti effettuati dai tecnici dei Vigili del fuoco e dagli investigatori della Polizia a stabilire se si sia trattato di un incendio accidentale oppure se qualcuno abbia appiccato volontariamente le fiamme.



