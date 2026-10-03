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Cronaca
03/10/2026 12:24:00

San Vito Lo Capo, incendio in via del Secco: denunciati padre e figlio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-10-2026/1791023167-0-san-vito-lo-capo-incendio-in-via-del-secco-denunciati-padre-e-figlio.jpg

Un piccolo incendio, una macchina blu che si allontana, le testimonianze raccolte sul posto e poi il controllo dei Carabinieri. Due allevatori di San Vito Lo Capo, padre e figlio, sono stati denunciati alla Procura di Trapani perché ritenuti i presunti responsabili di un incendio divampato in via del Secco.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Alcamo, i due avrebbero dato fuoco ad alcune sterpaglie per poi allontanarsi rapidamente dalla zona.

L'incendio e le testimonianze

L'intervento dei militari è scattato dopo una segnalazione arrivata al numero di emergenza. Quando i Carabinieri sono giunti in via del Secco, erano già in corso le operazioni di spegnimento da parte dei mezzi di soccorso.

Le fiamme hanno interessato complessivamente un'area di circa 20 metri quadrati.

Le indagini sono partite immediatamente. Alcune persone presenti nella zona avrebbero fornito indicazioni su una piccola automobile di colore blu, con due persone a bordo, che sarebbe stata vista allontanarsi e sulla quale si sono concentrate le ricerche.

Il controllo: trovati accendini e liquidi infiammabili

Il dispositivo predisposto dai Carabinieri ha permesso poco dopo di individuare un'auto ritenuta compatibile con le descrizioni raccolte.

A bordo c'erano due uomini, padre e figlio, entrambi allevatori del posto.

Durante la successiva perquisizione personale e del veicolo, i militari hanno trovato tre accendini e alcuni contenitori con liquidi infiammabili. Il materiale è stato sequestrato.

I due sono stati quindi deferiti in stato di libertà all'Autorità giudiziaria di Trapani con l'ipotesi di reato di incendio.

Le indagini dovranno adesso chiarire con precisione la dinamica dei fatti e l'eventuale responsabilità dei due uomini. Come sempre, vale il principio della presunzione di innocenza: la responsabilità penale potrà essere definitivamente accertata soltanto con una sentenza passata in giudicato.









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