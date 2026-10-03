3 Ottobre: pareggia l'Italia, protestano i licei in Francia, 100 milioni di barili di petrolio

03/10/2026 07:19:00

E' il 3 Ottobre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Ieri sera Italia-Francia è finita 1-1. La Francia ha segnato al 54’ con Olise, poi l’Italia ha pareggiato grazie a un gol di Bastoni. Mancini si è detto soddisfatto

• La sommossa dei licei francesi non accenna a placarsi. Ieri sono stati coinvolti 735 istituti, solo questa settimana ci sono stati 1.747 fermi. Il governo dà la colpa ai social e all’estrema sinistra, che soffia sul fuoco

• Il governo spagnolo potrebbe avere le ore contate. Le Cortes gli hanno bocciato due leggi contro l’emergenza abitativa



• Il G7, sotto la guida del presidente di turno Macron, ha deciso ieri di immettere sul mercato 100 milioni di barili di petrolio e di prodotti raffinati

• Domani il Brasile va alle urne, deve scegliere tra il solito Lula e Bolsonaro junior

• I droni russi hanno colpito tre degli otto ponti sul Dnepr che dividono in due Kiev. La capitale ucraina ha circa tre milioni e mezzo di abitanti, circa un terzo vive sulla riva est, mentre gli altri sulla riva ovest. La parziale chiusura dei ponti ha causato gravi ingorghi in tutta la città

• Il boss Giuseppe Graviano, rispondendo ai pm come teste al processo Baiardo a Firenze, ha tirato in ballo Silvio Berlusconi: «Mio nonno Filippo Quartararo fece una società con lui nel 196970, per investire soldi suoi e di altre persone»

• A causa di una insufficienza respiratoria, Vittorio Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva al policlinico Gemelli di Roma

• A Bologna, in piazza Scaravilli, i collettivi hanno organizzato un flash mob con un grande tabellone del Monopoli con, in ogni riquadro, i prezzi delle stanze in affitto

• Nel teramano oltre un migliaio di persone hanno partecipato ai funerali di Andrea Moretti, l’operaio di 22 anni morto il 23 settembre nel Colosseo

• A Salcito, in provincia di Campobasso, la guardia di finanza ha scoperto una piantagione di marijuana grande due ettari

• Jim Carrey, 64 anni, ha sposato la sua compagna di lunga data, Min Ah, con una cerimonia discreta a Los Angeles. Lui è al terzo matrimonio

• La maglia indossata da Michael Jordan nella sua ultima stagione con i Chicago Bulls è stata venduta all’asta per 12,3 milioni di dollari

• Sinner ha superato l’avversario più insidioso: l’esame della patente della moto. Era quattro volte che lo tentava, l’ultima poco prima di partire per Wimbledon

• Lionel Messi ha acquistato l’Eldense, la squadra di calcio della città di Elda, nella comunità autonoma di Valencia, quest’anno promossa nella Segunda división spagnola

• I rapper Fedez, Emis Killa, Massimo Pericolo e Neima Ezza hanno tenuto un concerto di solidarietà nel carcere di Monza (dove si trova detenuto il collega Baby Gang)

• Se ne sono andati lo scrittore Guy Scarpetta (79 anni) e l’attrice di Animal House Mary Louis Verde (79)



Titoli

Corriere della sera: Manovra, sì all’extradeficit

la Repubblica: Schlein sfida Conte / «Uno non vale uno»

La Stampa: Manovra, la minaccia dello spread

Il Sole 24 Ore: Debito in crescita anche nel 2027 (138,5 %) / Giorgetti: quadro instabile, serve prudenza

Il Messaggero: Cdm, extradeficit / 29 miliardi / per energia e difesa

Il Giornale: Tracolla l’eurosinistra

Avvenire: Risorse molto scarse

Qn: Manovra, tagli alla difesa / Flessibilità per 29 miliardi

Il Fatto: Graviano festeggia B. / «Era socio di mio nonno»

Libero: Le tragiche Salis

La Verità: Il partito del Colle: tasse e dossier

Il Mattino: Manovra, 29 miliardi extra

il manifesto: Idealista

il Quotidiano del Sud: Più deficit nella manovra

Domani: Schlein non incassa più e attacca: / «Caro Conte, ho il doppio dei voti»



