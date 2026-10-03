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Cittadinanza
03/10/2026 22:15:00

Marsala: in via Verdi gli alberi non potati costringono genitori e alunni a camminare in strada

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2026/marsala-in-via-verdi-gli-alberi-non-potati-costringono-genitori-e-alunni-a-camminare-in-strada-450.jpg

A Marsala la cura del verde pubblico continua a rappresentare una delle criticità segnalate dai cittadini. A sollevare il problema, questa volta, sono alcuni genitori degli alunni della scuola dell’infanzia di via Verdi, che lamentano le difficoltà nel percorrere il marciapiede a causa dei rami degli alberi, ormai troppo lunghi e ingombranti.

 

Mamme e papà che ogni giorno accompagnano i propri figli a scuola raccontano di essere costretti, in alcuni punti, a scendere dal marciapiede e a camminare sulla carreggiata per poter proseguire. Una situazione che, oltre a offrire un’immagine poco decorosa della strada, presenta anche un evidente problema di sicurezza, considerato il passaggio delle automobili.

 

Il problema appare ancora più singolare se si considera che via Verdi è stata recentemente interessata da interventi di riqualificazione. La sistemazione della strada, però, non sembra essere stata accompagnata da una manutenzione adeguata del verde.

 

 

«Nell’attesa che le segnalazioni vengano recepite e chi di dovere provveda alla potatura degli alberi – scrivono alcuni genitori degli alunni – non possiamo che constatare che questi problemi c’erano con la vecchia amministrazione Grillo e continuano ad esserci con l’amministrazione Patti».

I genitori precisano di essere consapevoli che il nuovo esecutivo si è insediato da poco e che, quindi, «è davvero poco il tempo per vedere qualche cambiamento significativo». Ma aggiungono: «Fino a questo momento non abbiamo visto nemmeno una traccia di questo cambiamento».

 

La richiesta, dunque, è semplice e riguarda un intervento di manutenzione che, secondo le famiglie, dovrebbe essere effettuato con una certa urgenza: potare i rami che invadono il marciapiede e consentire nuovamente a genitori e bambini di raggiungere la scuola senza dover scendere sulla strada.

Una questione di decoro, ma soprattutto di sicurezza, che i genitori chiedono venga affrontata prima che una situazione di disagio possa trasformarsi in un rischio concreto per pedoni e bambini.

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it.









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