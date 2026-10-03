Ryanair conferma Trapani: nell’estate 2027 tornano tutte le 24 rotte da Birgi

03/10/2026 13:17:00

Meno voli in inverno, carburante sempre più caro e il rischio di tariffe in aumento. Ma, almeno per l’estate 2027, Ryanair non arretra da Trapani Birgi.

Dall’ultimo aggiornamento dell’operativo della compagnia irlandese arriva infatti una notizia positiva per l’aeroporto Vincenzo Florio: sono state confermate tutte le 24 rotte già presenti nella stagione estiva 2026.

A queste si aggiunge il collegamento per Pantelleria operato da Dat. Il programma attualmente disponibile conta dunque 25 destinazioni complessive, tra voli nazionali e internazionali.

Le rotte italiane da Trapani

Ryanair conferma dieci collegamenti nazionali:

Bari;

Bergamo;

Bologna;

Milano Malpensa;

Pescara;

Pisa;

Roma Fiumicino;

Torino;

Venezia;

Verona.

A questi si aggiunge il volo Trapani-Pantelleria, operato da Dat.

Le destinazioni internazionali

Resta ampio anche il ventaglio dei collegamenti con l’estero. In Spagna è confermata Siviglia, mentre per il Portogallo rimane Porto. Ci sarà ancora anche la rotta per Malta.

Tre le destinazioni nel Regno Unito: Bournemouth, Londra Stansted e Manchester. Per il Belgio è confermata Bruxelles Charleroi.

In Germania si potrà volare da Birgi verso Karlsruhe-Baden Baden, Düsseldorf Weeze e Saarbrücken. Completano il quadro Stoccolma Arlanda in Svezia, Katowice e Lublino in Polonia e Bratislava in Slovacchia.

Una conferma importante dopo l’annuncio dei tagli

La conferma dell’intero programma estivo assume un peso particolare dopo l’annuncio di Ryanair sulla riduzione dei voli durante la stagione invernale. La compagnia sta rivedendo i propri programmi per contenere l’aumento dei costi del carburante, legato anche alla crisi in Medio Oriente, e ha avvertito che le tariffe potrebbero salire se il prezzo del petrolio resterà elevato.

Per Trapani, tuttavia, l’operativo della Summer 2027 non registra al momento passi indietro. È una conferma importante per un territorio nel quale la continuità dei collegamenti aerei resta decisiva per il turismo, l’economia e la mobilità dei residenti.

Il programma potrà ancora essere aggiornato e, naturalmente, la speranza è che alle conferme si aggiungano nuove rotte. Per ora Birgi mantiene la sua rete: 24 collegamenti Ryanair e uno Dat, con un’offerta distribuita tra Italia e otto Paesi europei.



