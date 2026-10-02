Marsala Volley su Dazn: tutte le gare di A2 in diretta. Domenica l'esordio a Costa Volpino
Nuova vetrina nazionale per la Sigel Seap Marsala Volley. Con l’avvio della stagione 2026/27, il campionato di Serie A2 Fineco entra stabilmente nell’offerta di DAZN, ampliando le possibilità per gli appassionati di seguire il torneo e le sue protagoniste.
Le gare saranno trasmesse in esclusiva su DAZN in modalità freemium. Per gli incontri disponibili con questa formula sarà quindi possibile assistere alle partite gratuitamente, previa registrazione alla piattaforma e senza la sottoscrizione di un abbonamento a pagamento.
Una nuova vetrina per Marsala
Per la società marsalese si tratta di un ulteriore passo in una storia sportiva che affonda le proprie radici negli anni Novanta. La pallavolo viene praticata dalla società sin dagli inizi degli anni Novanta, mentre l’attività femminile prosegue ininterrottamente dalla stagione 2002/2003, con una presenza consolidata nei campionati nazionali.
La nuova copertura televisiva e digitale offrirà dunque maggiore visibilità alla squadra, permettendo ai tifosi di seguire il cammino della Sigel Seap Marsala Volley anche durante le trasferte più lontane.
Domenica l'esordio a Costa Volpino
Il primo appuntamento della stagione è già fissato: domenica 4 ottobre, alle ore 17, le azzurre saranno impegnate sul campo di Costa Volpino per l'esordio stagionale in Serie A2.
Per Marsala Volley si apre così una stagione con una finestra mediatica ancora più ampia: in campo in tutta Italia e in diretta su DAZN.
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