Turismo, 22 buyer internazionali alla scoperta della Sicilia occidentale

02/10/2026 15:50:00

Ventidue buyer internazionali, dieci Paesi coinvolti e cinque giorni attraverso alcuni dei luoghi più rappresentativi della Sicilia occidentale.

Parte il 3 ottobre il “Buy West of Sicily”, l’educational tour promosso e organizzato dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale con l’obiettivo di portare il territorio sui mercati esteri e provare ad allungare la stagione turistica.

I buyer arrivano da Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovacchia, Spagna, Svezia e Stati Uniti.

Dal 3 al 7 ottobre saranno accompagnati in un itinerario che toccherà Trapani, Erice, le saline di Paceco, Segesta, Custonaci, San Vito Lo Capo, Marsala, Mazara del Vallo e Salemi.

L’obiettivo è quello di presentare una Sicilia occidentale non legata soltanto al turismo balneare, ma capace di proporre durante tutto l’anno cultura, archeologia, natura, borghi, enogastronomia, tradizioni e turismo esperienziale.

Il programma

Il tour partirà da Trapani, dove i partecipanti saranno accolti con un cooking show e una cena nel centro storico. Domenica 4 ottobre il programma prevede la visita di Erice e delle saline di Paceco, una degustazione di prodotti locali e una cooking class dedicata alla cucina siciliana.

Lunedì 5 ottobre il gruppo visiterà il Parco archeologico di Segesta, Custonaci e la Grotta Mangiapane, per poi raggiungere San Vito Lo Capo e Makari.

Il momento centrale sarà però martedì 6 ottobre, quando si terranno gli incontri B2B tra i buyer internazionali e gli operatori turistici della Sicilia occidentale. L’obiettivo è creare contatti commerciali e costruire nuovi itinerari e proposte da poter vendere sui mercati esteri.

Dopo gli incontri, il tour proseguirà verso Marsala, con una visita al Museo del Vino e alle Cantine Florio. Il 7 ottobre saranno invece protagoniste Mazara del Vallo, con la kasbah e il centro storico, e Salemi.

Il punto centrale dell’iniziativa è la destagionalizzazione. La Sicilia occidentale continua ad avere nel turismo estivo e balneare uno dei suoi principali motori, ma il Distretto punta a costruire un'offerta capace di funzionare anche nei mesi di media e bassa stagione.

Il “Buy West of Sicily” prova quindi a trasformare le attrazioni del territorio in prodotti turistici concretamente vendibili: non soltanto monumenti e paesaggi da visitare, ma esperienze che possano essere inserite nei cataloghi dei tour operator internazionali.

Per gli operatori locali il passaggio più importante sarà proprio quello commerciale. Gli incontri B2B consentiranno alle imprese di confrontarsi direttamente con i buyer e proporre strutture ricettive, servizi, escursioni ed esperienze. Il Distretto sottolinea che la partecipazione agli incontri è gratuita per le imprese turistiche interessate.

Sul fronte del sostegno pubblico, il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha concesso un patrocinio oneroso per il Farm Trip “Buy West of Sicily”, in programma dal 3 al 7 ottobre.

La presidente del Distretto, Rosalia D’Alì, sottolinea la necessità di andare oltre la semplice promozione: «Non vogliamo limitarci a raccontare quanto sia straordinaria la Sicilia occidentale, ma vogliamo farla vivere direttamente ai buyer internazionali».

L'obiettivo, spiega, è creare le condizioni perché le esperienze possano diventare «veri prodotti turistici».

Il vero banco di prova arriverà dunque dopo il tour. Saranno i contatti commerciali avviati con i buyer e gli eventuali nuovi pacchetti turistici a dire se la strategia riuscirà a trasformare la promozione del territorio in presenze e attività economiche anche fuori dai mesi estivi.



