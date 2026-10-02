Autostrada A29, chiude per quattro giorni il tratto tra Campobello e Mazara. Ecco perché
Disagi in vista sull’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” per consentire le ispezioni ordinarie del viadotto sul fiume Delia. Da lunedì 5 a giovedì 8 ottobre, in provincia di Trapani, sarà infatti chiuso al traffico il tratto in direzione Mazara del Vallo compreso tra gli svincoli di Campobello di Mazara, al km 97,600, e Mazara del Vallo, al km 114,100.
La chiusura sarà attiva nella fascia oraria 8-20, per poter eseguire le ispezioni sul viadotto Delia.
Il percorso alternativo
Gli automobilisti diretti verso Mazara del Vallo dovranno uscire allo svincolo di Campobello di Mazara e proseguire lungo la strada statale 115 in direzione Mazara del Vallo. Sarà possibile rientrare in autostrada in corrispondenza dell’omonimo svincolo.
Nessuna interruzione, invece, per chi viaggia in direzione Palermo: il transito sarà garantito anche in corrispondenza del viadotto Delia.
Ispezioni al viadotto Delia
Le limitazioni sono necessarie per consentire lo svolgimento delle verifiche periodiche sul viadotto. Si tratta di ispezioni ordinarie finalizzate a monitorare lo stato di conservazione dell’infrastruttura e a garantire la sicurezza degli utenti.
I percorsi alternativi saranno indicati attraverso l’apposita segnaletica.
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