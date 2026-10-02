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Se ne sono andati

Se ne sono andati
02/10/2026 11:53:00

Marsala, addio a Vito Angileri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2026/1790934868-0-.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Vito Angileri, di 88 anni.

 

Si è spento serenamente oggi, 2 ottobre 2026.

 

Ne danno il triste annuncio la moglie Anna Maria, i figli Tommaso e Michelangela, la nuora Valentina, i nipoti Vito ed Enrico e tutti coloro che gli hanno voluto bene.

 

Per chi volesse rivolgergli un ultimo saluto, la salma si trova presso l’abitazione di famiglia in contrada Spagnola, a Marsala.

 

I funerali saranno celebrati domani, sabato 3 ottobre 2026, alle ore 16:30 presso la Chiesa Maria Santissima Ausiliatrice (Salesiani) di Marsala.

 

Il servizio funebre è curato dalle Onoranze Funebri Angileri.


Se ne sono andati | 2026-10-02 11:53:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2026/1790934868-0-.jpg

Marsala, addio a Vito Angileri

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Vito Angileri, di 88 anni. Si è spento serenamente oggi, 2 ottobre 2026. Ne danno il triste annuncio la moglie Anna Maria, i figli Tommaso e Michelangela, la nuora Valentina,...

Se ne sono andati | 2026-09-30 16:33:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2026/mazara-addio-al-preside-vito-ingrasciotta-250.jpg

Mazara, addio al preside Vito Ingrasciotta

"Esprimo i sentimenti di profondo cordoglio a nome personale, dell'amministrazione comunale e della comunità mazarese per la scomparsa del preside Vito Ingrasciotta personaggio di primo piano del mondo culturale ed accademico...