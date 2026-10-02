Marsala, addio a Vito Angileri
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Vito Angileri, di 88 anni.
Si è spento serenamente oggi, 2 ottobre 2026.
Ne danno il triste annuncio la moglie Anna Maria, i figli Tommaso e Michelangela, la nuora Valentina, i nipoti Vito ed Enrico e tutti coloro che gli hanno voluto bene.
Per chi volesse rivolgergli un ultimo saluto, la salma si trova presso l’abitazione di famiglia in contrada Spagnola, a Marsala.
I funerali saranno celebrati domani, sabato 3 ottobre 2026, alle ore 16:30 presso la Chiesa Maria Santissima Ausiliatrice (Salesiani) di Marsala.
Il servizio funebre è curato dalle Onoranze Funebri Angileri.
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