Trapani, la festa al Sacro Cuore per l'ascensore (dopo 46 anni)

02/10/2026 11:08:00

Dopo 46 anni, al Sacro Cuore di Gesù di Trapani è arrivato l’ascensore. Un progetto fortemente voluto dal parroco don Salvatore Grignano e portato avanti fino alla sua realizzazione.



A inaugurarlo e benedirlo è stato il vescovo Pietro Maria Fragnelli, mentre il taglio del nastro è stato affidato a Isa Saccaro, madrina della cerimonia.

La chiesa, costruita su un piano rialzato rispetto alla strada, ha 33 gradini. Per anni sono stati un ostacolo per chi non poteva affrontarli. Ora c’è un accesso alternativo alle scale.



La storia del Sacro Cuore

La storia della chiesa parte da lontano. La prima sede del Sacro Cuore si trovava in via dei Mille, quella che i trapanesi chiamavano «’a chiesa nova».

Dopo la Prima guerra mondiale il canonico Giuseppe Zichichi pensò alla costruzione di un grande tempio dedicato al Sacro Cuore. La prima pietra fu posata il 23 settembre 1923, ma il progetto originario rimase incompiuto.

La chiesa attuale venne inaugurata il 13 giugno 1980. Una struttura moderna, costruita su un piano rialzato rispetto alla strada.

Da qui è nata una difficoltà concreta per anziani, persone con disabilità e per chiunque non potesse affrontare la scalinata. L’opera è costata circa 63 mila euro e per realizzarla sono serviti tempo e risorse.



La comunità ha raccolto la cifra

Per raggiungere la somma necessaria la parrocchia ha organizzato candele fatte a mano, frutta Martorana, pupi di zucchero, pani di San Giuseppe, feste di Carnevale, spettacoli teatrali, lotterie, conviviali e gite.

Alle offerte dei fedeli si sono aggiunti i fondi dell’8 per mille della Chiesa cattolica. Il progetto è stato inserito anche nel percorso del Giubileo straordinario vissuto dalla parrocchia tra il 2024 e il 2025.

Durante la cerimonia don Salvatore ha ricordato il contributo di tante persone che hanno permesso di portare a termine un’opera attesa per 46 anni.



«Nessuno si senta escluso»

Il tema dell’accessibilità è stato al centro dell’inaugurazione.

Don Salvatore ha parlato della necessità di fare in modo che «nessun corpo e nessuna anima si senta esclusa dalla Chiesa di Dio».

All’inaugurazione era presente anche il Forum Trapani Accessibile. Alessandro Ranno, a nome dell’associazione, ha definito l’installazione dell’ascensore «un passo molto importante» verso una Trapani più accessibile. Ranno ha ringraziato don Salvatore Grignano per aver voluto fortemente l’opera e per la disponibilità dimostrata sul tema dell’accessibilità.



Beatrice Progni





