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Politica
02/10/2026 18:15:00

Trasporto pubblico locale, il M5S propone un milione in più ai Comuni in dissesto per le categorie fragili

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2026/trasporto-pubblico-locale-il-m5s-propone-un-milione-in-piu-ai-comuni-in-dissesto-per-le-categorie-fragili-450.jpg

Un milione di euro in più per sostenere il trasporto pubblico locale nei Comuni siciliani in dissesto finanziario e garantire il servizio soprattutto alle categorie fragili. È quanto prevede un emendamento presentato dal vicepresidente dell’Ars Nuccio Di Paola (M5S) nell’ambito della variazione di bilancio attualmente all’esame di Palazzo dei Normanni.

Più richieste per il trasporto pubblico

La proposta nasce, secondo quanto spiegato da Di Paola, dall'aumento delle richieste di abbonamenti per la mobilità locale, provenienti in particolare dalle fasce più fragili della popolazione.

A incidere sarebbe anche l’aumento dei costi dei carburanti, che sta spingendo diverse famiglie a lasciare più spesso a casa le automobili private e a utilizzare il trasporto pubblico per gli spostamenti quotidiani, compresi quelli per raggiungere scuole e luoghi di lavoro.

Il problema, sottolinea il vicepresidente dell’Ars, riguarda in particolare i Comuni che si trovano in condizioni di dissesto finanziario e che faticano già a garantire i servizi essenziali.

Il caso di Gela

Di Paola cita anche il caso di Gela, dove ha incontrato l’assessore comunale alla Mobilità Simone Morgana. Nel corso dell'incontro sarebbe emersa la stessa esigenza: disporre di maggiori risorse per fare fronte alla crescita delle richieste di trasporto pubblico da parte dei cittadini.

L’emendamento punta quindi a incrementare il fondo regionale destinato ai Comuni in dissesto. Per Di Paola, tuttavia, il provvedimento rappresenterebbe solo un primo intervento.

“Più efficaci con la legge di stabilità 2027”

Il vicepresidente dell’Ars guarda infatti anche alla prossima legge di stabilità regionale. L’obiettivo, spiega, è intervenire nuovamente sul tema nel bilancio del 2027, così da mettere a disposizione dei Comuni strumenti più adeguati per rispondere alla domanda crescente di mobilità pubblica.

“L’emendamento che prevede questo aumento del fondo regionale destinato ai Comuni è un primo passo, ma saremo certamente più efficaci con la legge di stabilità 2027”, conclude Di Paola.









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