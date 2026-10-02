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Politica
02/10/2026 11:14:00

Trapani, la conferenza dei capigruppo convoca consiglio comunale sul PEF 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2026/1790934403-0-trapani-la-conferenza-dei-capigruppo-convoca-consiglio-comunale-sul-pef.jpg

Dopo due giorni di occupazione dell'aula di Palazzo Cavarretta da parte di sindaco e maggioranza e la richiesta di un consiglio straordinario ed urgente per discutere del PEF, il presidente del Consiglio Alberto Mazzeo ha convocato per questa mattina la conferenza dei capigruppo. 

 

La conferenza dei capigruppo é il passaggio propedeutico alla convocazione e alla relativa agenda degli ordini del giorno dei consigli comunali. 

 

Dopo lunga e approfondita discussione, il consiglio straordinario ed urgente sul Piano Economico Finanziario dei rifiuti é convocato per lunedì 5 ottobre alle ore 10.

 

Il PEF, mai discusso in aula dalla sua approvazione in giunta nel Luglio scorso, rappresenta la programmazione economica della gestione dei rifiuti, senza il quale le somme che servono per fare funzionare tutta la filiera dei servizi non possono essere stanziate. É per questo che, l'ammanco di circa 250 Mila euro, ha causato un taglio da parte del Comune dei servizi forniti da Formula Ambiente. Taglio che sta portando al licenziamento di 15 lavoratori. 

Dai tavoli di concertazione coi sindacati e la prefettura, si è arrivati a stabilire che, l'approvazione sebbene tardiva del PEF a garanzia di coperture economiche nel 2027, poteva dare luogo ad un raffreddamento della vertenza per gli ultimi tre mesi del 2026 e, quindi, salvare 15 posti di lavoro. 

 

La capigruppo stamattina si é svolta con estrema riservatezza e con l'ausilio di fono e video registrazione. Alla conferenza ha partecipato anche l'assessore al bilancio Vincenzo Abbruscato e la vice segretaria Nunzia Gabriele.

 

Sono state affrontate diverse questioni, onde approfondire e trattare con la massima cautela l'ordine del giorno del PEF. 

Tra queste, i capi Gruppo hanno chiesto le tempistiche per il rendiconto 2025, dove pare ci siano diversi milioni di avanzo di amministrazione. 

 

É stato anche richiesto un incontro dei capi Gruppo coi sindacati, Formula Ambiente e la prefettura per approfondire la questione licenziamenti e probabilmente avere notizie più certe sulla vertenza di licenziamento. 

Inoltre, Maurizio Miceli ha chiesto la presenza dei revisori dei conti al consiglio di lunedì a garanzia. 

 

L'ordine del giorno stilato comprende: l'approvazione dei motivi di straordinarietà ed urgenza del consiglio; discussione e approvazione PEF; discussione e approvazione tariffe TARI.

 

A questo punto, é presumibile che anche l'occupazione di Palazzo Cavarretta da parte della maggioranza possa terminare, avendo ottenuta la convocazione del consiglio comunale per discutere il PEF. 









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