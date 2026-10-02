Petrosino: è polemica sulla potatura degli alberi in via Baglio. L'opposizione: "Chi ha eseguito i lavori?"

02/10/2026 00:00:00

La recente potatura degli alberi in via Baglio sta suscitando perplessità tra alcuni cittadini. A raccogliere le segnalazioni è il gruppo consiliare Libertà per Petrosino, che ha ricevuto diverse richieste di chiarimento sulle modalità con cui sono stati effettuati gli interventi.

Le segnalazioni dei cittadini

«In queste ore diversi cittadini ci hanno contattato – sottolineano i consiglieri del gruppo – e numerosi sono anche i commenti e le segnalazioni apparsi sui social per le condizioni in cui sono stati lasciati gli alberi dopo gli interventi di potatura».

Secondo il gruppo consiliare, in alcuni casi la chioma degli alberi sarebbe stata ridotta in maniera particolarmente significativa. «Basta guardare le immagini – affermano – per capire che non si tratta di una semplice potatura di qualche ramo: in diversi alberi la chioma è stata drasticamente ridotta».

Le richieste all'amministrazione

Da qui la richiesta di chiarimenti all'Amministrazione comunale. «La domanda che ci poniamo, e che ci stanno ponendo i cittadini, è semplice: era davvero necessario intervenire in questo modo?».

I consiglieri chiedono in particolare di conoscere chi abbia eseguito i lavori, sulla base di quale incarico, quali indicazioni tecniche siano state impartite e quale sia stato il costo dell'intervento per le casse comunali.

"Il verde pubblico è patrimonio della comunità"

Il gruppo Libertà per Petrosino sottolinea che la questione non nasce, nelle proprie intenzioni, dalla volontà di alimentare una polemica politica. «Il verde pubblico è patrimonio della comunità e va curato con competenza e attenzione», affermano i consiglieri.

«Non vogliamo fare polemica – aggiungono –. Vogliamo semplicemente capire se questo intervento è stato eseguito correttamente e nel rispetto delle buone pratiche di gestione del verde».

La richiesta, dunque, è quella di fornire risposte alle numerose segnalazioni ricevute. «Se sono tanti i cittadini a chiedere spiegazioni – conclude il gruppo – riteniamo doveroso che l'Amministrazione dia delle risposte».

"Ma davvero con i nostri soldi dobbiamo pagare chi ha compiuto questo scempio sull’unica strada alberata del paese? Penso che il Comune debba chiedere il risarcimento dei danni. Siete d’accordo?", questo il commento di Letizia Pipitone presidente del Circolo Legambiente Marsala Petrosino.



