Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
02/10/2026 00:00:00

Petrosino: è polemica sulla potatura degli alberi in via Baglio. L'opposizione: "Chi ha eseguito i lavori?"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/petrosino-e-polemica-sulla-potatura-degli-alberi-in-via-baglio-l-opposizione-chi-ha-eseguito-i-lavori-450.jpg

La recente potatura degli alberi in via Baglio sta suscitando perplessità tra alcuni cittadini. A raccogliere le segnalazioni è il gruppo consiliare Libertà per Petrosino, che ha ricevuto diverse richieste di chiarimento sulle modalità con cui sono stati effettuati gli interventi.

 

Le segnalazioni dei cittadini

«In queste ore diversi cittadini ci hanno contattato – sottolineano i consiglieri del gruppo – e numerosi sono anche i commenti e le segnalazioni apparsi sui social per le condizioni in cui sono stati lasciati gli alberi dopo gli interventi di potatura».

Secondo il gruppo consiliare, in alcuni casi la chioma degli alberi sarebbe stata ridotta in maniera particolarmente significativa. «Basta guardare le immagini – affermano – per capire che non si tratta di una semplice potatura di qualche ramo: in diversi alberi la chioma è stata drasticamente ridotta».

 

Le richieste all'amministrazione

Da qui la richiesta di chiarimenti all'Amministrazione comunale. «La domanda che ci poniamo, e che ci stanno ponendo i cittadini, è semplice: era davvero necessario intervenire in questo modo?».

I consiglieri chiedono in particolare di conoscere chi abbia eseguito i lavori, sulla base di quale incarico, quali indicazioni tecniche siano state impartite e quale sia stato il costo dell'intervento per le casse comunali.

 

"Il verde pubblico è patrimonio della comunità"

Il gruppo Libertà per Petrosino sottolinea che la questione non nasce, nelle proprie intenzioni, dalla volontà di alimentare una polemica politica. «Il verde pubblico è patrimonio della comunità e va curato con competenza e attenzione», affermano i consiglieri.

«Non vogliamo fare polemica – aggiungono –. Vogliamo semplicemente capire se questo intervento è stato eseguito correttamente e nel rispetto delle buone pratiche di gestione del verde».

La richiesta, dunque, è quella di fornire risposte alle numerose segnalazioni ricevute. «Se sono tanti i cittadini a chiedere spiegazioni – conclude il gruppo – riteniamo doveroso che l'Amministrazione dia delle risposte».

 

"Ma davvero con i nostri soldi dobbiamo pagare chi ha compiuto questo scempio sull’unica strada alberata del paese? Penso che il Comune debba chiedere il risarcimento dei danni. Siete d’accordo?", questo il commento di Letizia Pipitone presidente del Circolo Legambiente Marsala Petrosino.

 

 

 









Native | 30/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2026/1790686061-0-farmacia-di-quartiere-e-farmacia-online-servizi-sicurezza-e-criteri-per-scegliere-con-consapevolezza.jpg

Farmacia di quartiere e farmacia online: servizi, sicurezza e criteri per...

Native | 28/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790333486-0-sul-portone-del-tuo-palazzo-compare-un-avviso-prima-che-sparisca-fai-queste-tre-cose.jpg

Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...

Native | 25/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2026/1789024274-0-privatassistenza-apre-in-piazza-marconi-a-marsala-inaugurazione-il-26-settembre.jpg

PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...