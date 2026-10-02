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Politica
02/10/2026 08:06:00

Marsala, approvate le variazioni di bilancio con il sostegno dell'opposizione: soldi per mense, caregiver e cimitero

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2026/marsala-approvate-le-variazioni-di-bilancio-con-il-sostegno-dell-opposizione-soldi-per-mense-caregiver-e-cimitero-450.jpg

Il Consiglio comunale di Marsala approva le variazioni di bilancio anche con il sostegno dell’opposizione. Nelle variazioni ci sono risorse per gli impianti di climatizzazione delle mense scolastiche, sostegno ai caregiver familiari e nuovi servizi per il cimitero comunale. Sono le principali destinazioni illustrate dai consiglieri dopo l’approvazione delle variazioni di bilancio nella seduta del primo ottobre. Il provvedimento ha ricevuto anche il voto favorevole della minoranza, che rivendica il proprio contributo e chiede all’amministrazione di riconoscere il ruolo del Consiglio nel rendere possibili gli interventi.

 

 Mense scolastiche: fondi per la climatizzazione

La consigliera Federica Meo indica tra gli interventi finanziati l’efficientamento degli impianti di climatizzazione dei locali mensa nelle scuole comunali. L’obiettivo è migliorare le condizioni degli ambienti in cui gli alunni consumano i pasti, rendendoli più confortevoli e adeguati. Un’altra voce illustrata da Meo riguarda il trasferimento delle risorse destinate al Bonus Caregiver, a sostegno di chi si occupa della cura e dell’assistenza familiare delle persone con disabilità. È uno degli interventi richiamati anche da Flavia Sammartano nel rivendicare l’utilità del voto espresso dalla minoranza.

 

 

 

Due golf car e nuova segnaletica al cimitero

Per il cimitero comunale allocate ci sono risorse destinate all’acquisto di due golf car e alla nuova segnaletica. I mezzi serviranno ad agevolare gli spostamenti degli anziani e delle persone con ridotta mobilità. Leo Orlando descrive  il progetto di miglioramento dei servizi: le due vetture collegheranno l’ingresso principale e quello secondario, dove è annunciata una garitta con servizio di accoglienza. Sono previste anche la denominazione delle strade interne e l’installazione di indicazioni per facilitare l’orientamento dei visitatori. Secondo Orlando, queste iniziative si aggiungono alle attività di pulizia, manutenzione e cura del verde già avviate. La garitta e l’organizzazione dell’accoglienza rientrano negli interventi annunciati dall’assessore Gabriele Di Pietra.

 

La minoranza: riconoscere il contributo dell’Aula

Il sostegno dell’opposizione ai provvedimenti si accompagna a una richiesta di riconoscimento politico. Sammartano(Liberi) sottolinea che le risorse per mense, bonus Caregiver e servizi cimiteriali passano dal voto del Consiglio: senza l’approvazione delle variazioni non si sarebbe potuto procedere. La consigliera rivendica una scelta compiuta nell’interesse dei cittadini e chiede che l’amministrazione riconosca questo apporto. «I risultati del lavoro istituzionale non possono diventare una vetrina esclusiva della Giunta», afferma.

 

 

Alagna: dal voto ai risultati

Per il consigliere di maggioranza Oreste Alagna, le scelte di bilancio esprimono le priorità dell’amministrazione. Scuola e cimitero, sottolinea, riguardano i servizi alle famiglie e il rispetto della memoria della comunità. Alagna pone però l’accento soprattutto sulla fase successiva: «L’approvazione delle variazioni è un passaggio importante. Adesso conta l’attuazione». Alla maggioranza assegna il compito di accompagnare il lavoro dell’amministrazione, verificare i tempi e rendere conto ai cittadini dei risultati. Il voto rende disponibili le risorse previste dal provvedimento. La verifica successiva riguarderà la realizzazione degli interventi e l’effettiva attivazione dei servizi annunciati.









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