Corruzione in Sicilia, "Presidente Schifani, adesso basta, dia la parola ai siciliani"

02/10/2026 17:01:00

Dopo l'ennesimo scandalo che nella politica siciliana che coinvolge l'ex vice presidente Gaetano Armao, per il quale sono stati richiesti gli arresti, con una lettera aperta al presidente Schifani Nina Grillo (Italia Viva) chiede di liberare la Sicilia e di dare la parola ai siciliani. Ecco la lettera qui di seguito

"Presidente, adesso basta. Restituisca la parola ai siciliani. Presidente, non ne possiamo più di sentire, ogni santo giorno, parlare di indagini che coinvolgono esponenti della sua maggioranza e della sua giunta. Troppi indagati, troppe inchieste. E intanto la Sicilia aspetta risposte. Garantisti sempre. Essere indagati non significa essere colpevoli e spetta alla magistratura accertare le eventuali responsabilità. Le indagini seguiranno il loro corso. Ma il garantismo non può diventare un alibi per rinviare ogni assunzione di responsabilità politica. Le concedo il beneficio del dubbio: durante questa esperienza amministrativa avrete certamente fatto anche cose buone. Ma oggi questo non basta più. L’economia agricola siciliana è in ginocchio. Tanti imprenditori lottano per tenere aperte le proprie attività. Tanti giovani si mettono in gioco, investono e provano a costruire un futuro nella propria terra. A loro dobbiamo risposte, servizi e istituzioni credibili. Non possiamo permetterci che questa ecatombe etica e morale continui a consumare la fiducia dei cittadini. Non possiamo abituarci, rassegnarci, considerare tutto normale. Da uomo delle istituzioni quale lei è, prenda in mano la situazione. Interrompa lei questa esperienza amministrativa e restituisca la parola ai siciliani. Andiamo al voto. La prego per chi ha deciso di restare. Per gli imprenditori perbene, per chi lavora onestamente, per i giovani che continuano a credere nella Sicilia anche quando tutto sembra spingerli ad andare via. Mi rivolgo a lei confidando che il suo lungo percorso politico le consenta di comprendere la gravità di questo momento. Ci sono circostanze in cui il rispetto delle istituzioni richiede il coraggio di fermarsi. Se vorrà, si ricandidi. Presenti il bilancio del suo operato e chieda ai siciliani un nuovo mandato. Ma adesso abbiamo bisogno di un cambio di rotta. Basta, Presidente. Veramente basta. Non ne possiamo più. Lo faccia per chi è rimasto e vuole ancora credere che in questa terra ci sia un futuro".

Nina Grillo



