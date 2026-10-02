Meteo. Ancora sole e stabilità in provincia di Trapani

02/10/2026 08:00:00

Ottobre continua a fare settembre. Oggi, venerdì 2 ottobre, sulla Sicilia occidentale prevalgono condizioni di tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso, temperature ancora miti e piogge praticamente assenti. A Trapani e Marsala le massime arriveranno a 26-27 gradi, con vento debole al mattino e un po’ più vivace nel pomeriggio.

Trapani, sole e 26-27 gradi

A Trapani la giornata parte con circa 20 gradi e cielo sereno. Nelle ore centrali la temperatura salirà fino a 26-27 gradi.

Il vento soffierà debole da Est nelle prime ore, poi tenderà a disporsi da Nord e Nord-Est nel pomeriggio, con velocità generalmente tra 10 e 20 km/h e qualche raffica poco superiore.

Niente pioggia. L’ombrello, anche oggi, può restare a casa senza sentirsi trascurato.

Marsala, 26 gradi e mare quasi calmo

Quadro molto simile a Marsala. Al mattino temperature intorno ai 19 gradi, poi graduale aumento fino a circa 26 gradi nel primo pomeriggio.

I venti saranno deboli orientali al mattino, poi ruoteranno da Ovest e Nord-Ovest nel corso del pomeriggio, senza raggiungere intensità particolarmente rilevanti.

Anche qui precipitazioni assenti.

Mare poco mosso lungo la costa

Buone condizioni anche lungo le coste della provincia.

Davanti a Trapani il mare sarà generalmente poco mosso, con moto ondoso molto contenuto. Ancora più tranquillo il tratto davanti a Marsala, dove nelle ore centrali il mare potrà risultare quasi calmo.

Situazione favorevole anche nel settore delle Egadi, con ventilazione nel complesso debole o moderata.

Sicilia, giornata stabile

Sul resto dell’Isola domina ancora un robusto campo di alta pressione.

Le precipitazioni saranno assenti o non significative, i venti prevalentemente deboli dai quadranti nord-orientali, con qualche rinforzo sulle coste ioniche. Le temperature non subiranno variazioni importanti.

Le massime resteranno generalmente comprese tra 24 e 28 gradi, con clima ancora piuttosto mite per l’inizio di ottobre.

Rischio incendi: preallerta nel Trapanese

C’è però un dato da segnalare per la provincia di Trapani. La Protezione Civile regionale indica per oggi pericolosità media per gli incendi, con fase di preallerta.

Non si tratta di un’allerta per incendio in corso, ma di una condizione di attenzione legata allo stato della vegetazione e alle condizioni meteorologiche.

Nel Trapanese, dunque, giornata meteorologicamente tranquilla, ma con prudenza ancora necessaria sul fronte degli incendi.

Sabato e domenica ancora sole

Il quadro cambierà poco anche nel fine settimana.

Sabato 3 ottobre sulla Sicilia occidentale sono previste ancora condizioni prevalentemente soleggiate, temperature sui 25-27 gradi e mare quasi calmo o poco mosso.

Domenica 4 sarà molto simile. Qualche nube in più potrà comparire nelle ore pomeridiane sulle zone interne della Sicilia, con la possibilità di isolati rovesci soprattutto sui rilievi orientali. Nel Trapanese, invece, il tempo dovrebbe restare asciutto.

Quando cambia davvero?

Non prima dell’inizio della prossima settimana.

Anche lunedì 5 ottobre dovrebbe trascorrere senza grandi variazioni sulla Sicilia occidentale. Un aumento dell’instabilità è possibile da martedì 6, quando potrebbero aumentare le nubi e tornare qualche occasione per piogge sparse.

Per ora, però, è una tendenza da confermare.

In breve: oggi sole, weekend stabile, primo possibile cambiamento da martedì.

Ottobre è arrivato. Il meteo, evidentemente, non ha ancora aggiornato il calendario.



