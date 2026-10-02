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» Dalla Regione
02/10/2026 19:15:00

Tornano i treni storici in Sicilia: viaggio tra borghi, paesaggi e tradizioni

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Tornano dall’11 ottobre i treni storici in Sicilia, un appuntamento che negli anni è diventato una delle iniziative dedicate alla valorizzazione turistica dell’Isola. L’edizione 2026 è promossa dalla Regione Siciliana, in collaborazione con Fondazione FS Italiane e FS Treni Turistici Italiani, con l’obiettivo di offrire ai visitatori un modo diverso di conoscere il territorio.

A bordo delle carrozze d’epoca

I convogli storici permetteranno di attraversare alcuni dei paesaggi più suggestivi della Sicilia a bordo di carrozze d’epoca, unendo il viaggio alla scoperta dei borghi, delle tradizioni e del patrimonio culturale ed enogastronomico dell’Isola.

«Quello con i treni storici, in Sicilia, è ormai diventato un appuntamento fisso di ogni anno, oltre a rappresentare un’iniziativa qualificante della nostra offerta turistica – commenta l’assessore regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo Elvira Amata –. Attraverso le carrozze d’epoca è possibile godere degli splendidi panorami della nostra Isola e conoscere anche le tradizioni e la cultura dei nostri borghi».

Turismo anche fuori stagione

L’iniziativa rientra nella strategia regionale per la destagionalizzazione dei flussi turistici, puntando su un modello di viaggio più lento, esperienziale e sostenibile. Un approccio che mette insieme la scoperta del territorio e la valorizzazione delle produzioni locali.

«L’iniziativa – prosegue Amata – si inserisce nel percorso di destagionalizzazione portato avanti dal governo Schifani, proponendo un approccio al turismo più “lento”, esperienziale, sostenibile e all’insegna dell’enogastronomia. Segmenti sui quali il mio assessorato sta puntando molto».

L’invito ai siciliani

La proposta non è rivolta soltanto ai turisti provenienti da fuori regione. L’assessorato invita infatti anche i siciliani a salire a bordo dei treni storici per riscoprire luoghi e paesaggi dell’Isola attraverso una modalità di viaggio diversa dal turismo tradizionale.

«Voglio invitare non solo i turisti, ma anche tutti i siciliani – conclude Amata – a godere di questa iniziativa per scoprire e riscoprire le bellezze della nostra Isola attraverso un punto di vista inedito».









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