Torna l'Ottobre Rosa, la campagna di prevenzione dell'Asp di Trapani

02/10/2026 19:00:00

Torna anche quest’anno “Ottobre Rosa”, la campagna di prevenzione promossa dall’Asp di Trapani che per tutto il mese di ottobre propone screening oncologici, vaccinazioni, attività di informazione sui corretti stili di vita e iniziative dedicate anche agli animali da compagnia.

La seconda edizione prenderà il via sabato 3 ottobre e coinvolgerà, nei quattro weekend del mese – 3-4, 10-11, 17-18 e 24-25 ottobre – presidi ospedalieri, consultori familiari, Case della Comunità, poliambulatori, punti prelievo, ambulatori vaccinali e strutture veterinarie dell’Asp, anche a Pantelleria.

Le strutture aderenti saranno aperte straordinariamente dalle 8.30 alle 13.30, con tutte le prestazioni offerte gratuitamente e su base volontaria.

Gli screening oncologici

Per lo screening mammografico l’iniziativa è rivolta alle donne tra 50 e 69 anni che non abbiano effettuato una mammografia di screening negli ultimi due anni. L’esame viene effettuato su appuntamento, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per prenotare è possibile chiamare il numero verde 800 152 223, dalle 9.30 alle 12.30, anche il sabato e la domenica mattina. È inoltre attivo il numero WhatsApp 338 631 4817, esclusivamente per messaggi.

Il Pap-test è invece rivolto alle donne tra 25 e 29 anni che non lo abbiano eseguito negli ultimi tre anni. L’esame sarà effettuato in modalità Open Day nei consultori aderenti.

Per le donne tra 30 e 64 anni è previsto l’Hpv test, qualora non sia stato effettuato negli ultimi cinque anni, sempre in modalità Open Day e senza prenotazione.

Durante i weekend sarà inoltre possibile ricevere counseling e informazioni sui corretti stili di vita. L’attività, curata dalle ostetriche, è rivolta alle donne a partire dai 16 anni e non richiede prenotazione.

Le donne appartenenti alle fasce di età previste continueranno comunque a ricevere gli inviti del Servizio Screening nell’ambito del programma ordinario.

Per tutto ottobre anche lo screening del colon-retto

La campagna si estende anche alla prevenzione del tumore del colon-retto. Per tutto il mese, donne e uomini tra 50 e 69 anni che non abbiano effettuato negli ultimi due anni il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci potranno ritirare gratuitamente il kit presso le Case della Comunità, i poliambulatori dell’Asp e i punti prelievo indicati nel programma.

Il kit sarà consegnato anche alle donne che effettueranno la mammografia e ai dipendenti dell’Asp appartenenti alla stessa fascia di età.

Il campione dovrà essere raccolto a domicilio seguendo le istruzioni fornite e successivamente consegnato in una delle farmacie convenzionate. L’elenco aggiornato delle farmacie è disponibile sul portale dedicato agli screening oncologici dell’Asp Trapani.

Quattro pomeriggi per la vaccinazione anti-Hpv

Spazio anche alla prevenzione attraverso la vaccinazione contro il papillomavirus umano (Hpv). Gli ambulatori vaccinali di Trapani-Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi, Campobello di Mazara, Alcamo e Castelvetrano saranno aperti straordinariamente nei pomeriggi di lunedì 5, 12, 19 e 26 ottobre, dalle 14.30 alle 17.

L’offerta è rivolta a ragazze e ragazzi, donne e uomini tra 11 e 29 anni. Durante l’accesso sarà possibile verificare il proprio stato vaccinale e ricevere informazioni sulle eventuali dosi mancanti e sulle altre vaccinazioni da effettuare.

La prevenzione diventa pet friendly

Confermata anche la formula pet friendly, già sperimentata con successo nella prima edizione. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp di Trapani.

Le donne che parteciperanno alle attività di prevenzione riceveranno un voucher gratuito per una visita veterinaria del proprio animale da compagnia.

Le visite saranno effettuate per tutto il mese di ottobre, dal lunedì al venerdì, nelle strutture veterinarie della provincia. Sarà necessario fissare preventivamente un appuntamento telefonico e presentare il voucher ricevuto nella sede in cui è stata effettuata la prestazione sanitaria di prevenzione.

Il calendario completo, con sedi, indirizzi, recapiti telefonici, modalità di accesso e aggiornamenti sull’iniziativa, è disponibile attraverso il sito dell’Asp Trapani e il QR Code diffuso dall’Azienda.



