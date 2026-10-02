Marsala, ecco come è andato il primo incontro con gli operatori turistici
Partecipato il primo incontro con gli operatori turistici promosso dall’Amministrazione comunale di Marsala. Al centro del confronto, la presentazione del nuovo strumento di comunicazione dedicato agli operatori del settore, pensato per favorire un dialogo costante tra pubblico e privato.
La piattaforma è disponibile online all’indirizzo democraziapartecipata.comune.marsala.tp.it e consente di avanzare proposte, segnalare problematiche e condividere contributi legati al comparto turistico.
Un portale per proposte e segnalazioni
Come hanno illustrato gli assessori Laura Doro ed Enrico La Sala, il portale non si limita alla raccolta delle segnalazioni, ma mette a disposizione anche il calendario dei prossimi appuntamenti che riguardano la promozione turistica della città.
Tra gli eventi già in programma c’è il TTG di Rimini, dove Marsala sarà presente nell’ambito del GAL Pesca Trapanese e del Distretto “West Sicily”.
L’obiettivo è fare della piattaforma uno strumento di comunicazione bidirezionale e permanente, attraverso il quale costruire insieme agli operatori una programmazione strategica per il settore.
Doro: «L’ascolto è la base»
Nel corso dell’incontro sono intervenuti diversi operatori turistici. Al termine dei lavori, l’assessore Laura Doro ha sottolineato l’importanza del confronto diretto con il comparto.
«L’ascolto è la base da cui partire per avviare un percorso coinvolgente di governance partecipata, in cui pubblico e privato collaborano attivamente per un territorio più attrattivo, una città più organizzata e la costruzione di un sistema turistico efficiente», ha affermato Doro.
«Tutti assieme possiamo maggiormente valorizzare Marsala e le sue molteplici identità: enogastronomica, archeologica, culturale, balneare, sportiva e naturalistica», ha aggiunto l’assessore.
La Sala: «Il confronto prosegue ogni giorno»
Per l’assessore Enrico La Sala, la novità principale è rappresentata dalla possibilità di mantenere aperto il confronto anche oltre gli incontri in presenza.
«Con il portale di democrazia partecipata il confronto tra Amministrazione e operatori non si esaurisce in un incontro: prosegue ogni giorno. Chiunque può dare il suo contributo che, sulla piattaforma, resta visibile e tracciabile», ha spiegato La Sala.
«Nell'Assemblea del turismo sul portale sono già presenti numerosi contributi, su cui lavoreremo insieme agli operatori. Il turismo è il primo passo: la piattaforma verrà progressivamente estesa ad altri ambiti della vita cittadina», ha concluso l’assessore.
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