Comune di Marsala, vanno in pensione Vico e Vanella

02/10/2026 09:52:00

L’Amministrazione comunale di Marsala introduce un momento dedicato ai dipendenti che, dopo anni di servizio, vengono collocati in pensione. L’iniziativa dell’Amministrazione guidata dalla sindaca Patti prevede un saluto ufficiale e un riconoscimento per il lavoro svolto a servizio dell’ente e della comunità.

I primi due dipendenti

A inaugurare questo nuovo corso sono stati Maria Teresa Vanella, collaboratore amministrativo, e Salvatore Vico, operatore.

Vanella ha prestato servizio nell’ufficio Rilevazione presenze, nell’ambito del settore Affari Generali e Risorse Umane. Vico, invece, ha svolto la propria attività lavorativa presso l’ufficio Protocollo generale, dello stesso settore.

Il ringraziamento della sindaca Patti

Nel corso del momento di saluto, la sindaca Patti ha espresso a nome dell’Amministrazione comunale un sentito ringraziamento per l’attività svolta dai due dipendenti.

«Il valore di chi lavora nella Pubblica Amministrazione non si misura soltanto nelle mansioni svolte, ma anche nella disponibilità, nella correttezza e nei rapporti umani costruiti nel corso degli anni», ha sottolineato la sindaca.

Patti ha quindi evidenziato come il pensionamento rappresenti la conclusione di una significativa esperienza professionale, caratterizzata da impegno e responsabilità, ma anche l’inizio di una nuova stagione della vita.

Una nuova stagione dopo il lavoro

Nel suo messaggio, la sindaca ha rivolto ai neo pensionati l'augurio di poter dedicare più tempo agli affetti, coltivare i propri interessi e ritagliarsi maggiori spazi per le attività e le passioni personali.

Attestati e foto ricordo

La cerimonia si è conclusa con la consegna degli Attestati ai due dipendenti e con la tradizionale foto ricordo insieme alla rappresentanza dell’Amministrazione comunale, a suggellare il momento di saluto e riconoscimento per gli anni trascorsi al servizio del Comune di Marsala.



