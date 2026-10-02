Comune di Marsala, vanno in pensione Vico e Vanella
L’Amministrazione comunale di Marsala introduce un momento dedicato ai dipendenti che, dopo anni di servizio, vengono collocati in pensione. L’iniziativa dell’Amministrazione guidata dalla sindaca Patti prevede un saluto ufficiale e un riconoscimento per il lavoro svolto a servizio dell’ente e della comunità.
I primi due dipendenti
A inaugurare questo nuovo corso sono stati Maria Teresa Vanella, collaboratore amministrativo, e Salvatore Vico, operatore.
Vanella ha prestato servizio nell’ufficio Rilevazione presenze, nell’ambito del settore Affari Generali e Risorse Umane. Vico, invece, ha svolto la propria attività lavorativa presso l’ufficio Protocollo generale, dello stesso settore.
Il ringraziamento della sindaca Patti
Nel corso del momento di saluto, la sindaca Patti ha espresso a nome dell’Amministrazione comunale un sentito ringraziamento per l’attività svolta dai due dipendenti.
«Il valore di chi lavora nella Pubblica Amministrazione non si misura soltanto nelle mansioni svolte, ma anche nella disponibilità, nella correttezza e nei rapporti umani costruiti nel corso degli anni», ha sottolineato la sindaca.
Patti ha quindi evidenziato come il pensionamento rappresenti la conclusione di una significativa esperienza professionale, caratterizzata da impegno e responsabilità, ma anche l’inizio di una nuova stagione della vita.
Una nuova stagione dopo il lavoro
Nel suo messaggio, la sindaca ha rivolto ai neo pensionati l'augurio di poter dedicare più tempo agli affetti, coltivare i propri interessi e ritagliarsi maggiori spazi per le attività e le passioni personali.
Attestati e foto ricordo
La cerimonia si è conclusa con la consegna degli Attestati ai due dipendenti e con la tradizionale foto ricordo insieme alla rappresentanza dell’Amministrazione comunale, a suggellare il momento di saluto e riconoscimento per gli anni trascorsi al servizio del Comune di Marsala.
Santa Ninfa: martedì in consiglio comunale si affronterà la crisi dell'agricoltura
Il Consiglio comunale di Santa Ninfa discuterà della crisi del settore agricolo in una seduta appositamente convocata per le 20,30 di martedì 6 ottobre. Una mozione unitariaL’aula sarà chiamata ad approvare una...
Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...
È una delle forme più comuni di comunicazione locale. Esci di casa al mattino e trovi un foglio attaccato accanto all’ingresso: l’acqua verrà interrotta, sarà vietato parcheggiare, sono...
Comune di Marsala, vanno in pensione Vico e Vanella
L’Amministrazione comunale di Marsala introduce un momento dedicato ai dipendenti che, dopo anni di servizio, vengono collocati in pensione. L’iniziativa dell’Amministrazione guidata dalla sindaca Patti prevede un saluto ufficiale...
PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...
Inaugurazione sabato 26 settembre alle 18:00, in piazza G. Marconi 8. La rete nazionale di assistenza domiciliare, attiva dal 1993, apre un nuovo punto di riferimento per famiglie, anziani e persone fragili del...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste