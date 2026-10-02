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Cultura
02/10/2026 16:29:00

Selinunte, domenica ingresso gratuito e visita al battistero paleocristiano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2026/selinunte-domenica-ingresso-gratuito-e-visita-al-battistero-paleocristiano-450.jpg

Non solo templi. Domenica 4 ottobre a Selinunte sarà possibile raggiungere uno dei luoghi meno conosciuti del Parco archeologico: il battistero paleocristiano, in un’area interessata dagli scavi e normalmente fuori dai percorsi ordinari di visita.

L’occasione arriva con la prima domenica del mese, quando l’ingresso al Parco archeologico sarà gratuito. Alle 16 partirà infatti la visita speciale “Selinunte oltre i templi”, un percorso con archeologo dall’Acropoli fino al battistero che permette di guardare Selinunte da una prospettiva diversa da quella, più nota, della grande città greca.

La Selinunte che continuò a vivere dopo i Greci

Il percorso partirà dall’Acropoli, il promontorio fortificato affacciato sul mare dove si trovano anche i resti del Tempio C, per poi proseguire in direzione della foce del fiume Modione.

È qui che si trova il battistero paleocristiano, testimonianza di una fase della storia di Selinunte molto meno conosciuta rispetto a quella dei templi. La struttura documenta infatti la presenza cristiana nell’area in età tardoantica e aiuta a ricostruire cosa accadde nel sito molti secoli dopo la fine della città greca.

Tra gli elementi più interessanti c’è la vasca destinata al battesimo per immersione, decorata con motivi geometrici e inserita in un complesso ecclesiastico più ampio sorto sulle strutture dell’antico insediamento.

Tra il X e l’XI secolo il battistero perse la propria funzione religiosa e l’area venne utilizzata anche per la produzione della calce. Il progressivo interramento contribuì poi a conservare le strutture, tornate al centro delle ricerche archeologiche condotte in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo.

La visita di domenica permette quindi di entrare in contatto con una Selinunte meno monumentale ma archeologicamente preziosa: quella che racconta la continuità della vita nel sito anche dopo l’età greca.

La mattina “Selinunte Highlights”

Il programma della giornata comincerà già alle 10.30 con “Selinunte Highlights”, visita guidata che attraverserà alcuni dei punti principali del Parco: la Collina Orientale, l’Antiquarium del Baglio Florio e l’Acropoli.

Per raggiungere le diverse aree saranno utilizzati i mezzi di mobilità interna del Parco. L’ingresso al sito è gratuito per la prima domenica del mese, mentre le visite guidate e il servizio di mobilità interna prevedono tariffe dedicate.

Alle 21 il recital di Anna Yukho

La domenica di Selinunte si concluderà alle 21 nell’Auditorium del Baglio Florio con il recital pianistico di Anna Yukho, ultimo appuntamento di Selinunte Estate 2026 e della rassegna Palermo Classica al Parco.

In programma musiche di Chopin, Skrjabin e Rachmaninov. Anche il concerto prevede un biglietto dedicato e non rientra nell’ingresso gratuito al sito archeologico.

Domenica il Parco archeologico di Selinunte sarà aperto dalle 9 fino al tramonto, con biglietteria operativa fino alle 17.30. Una prima domenica del mese che offre quindi l’occasione non soltanto di entrare gratuitamente nel Parco, ma soprattutto di conoscere una parte di Selinunte che normalmente resta fuori dall’itinerario dei grandi templi.









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