Selinunte, domenica ingresso gratuito e visita al battistero paleocristiano
Non solo templi. Domenica 4 ottobre a Selinunte sarà possibile raggiungere uno dei luoghi meno conosciuti del Parco archeologico: il battistero paleocristiano, in un’area interessata dagli scavi e normalmente fuori dai percorsi ordinari di visita.
L’occasione arriva con la prima domenica del mese, quando l’ingresso al Parco archeologico sarà gratuito. Alle 16 partirà infatti la visita speciale “Selinunte oltre i templi”, un percorso con archeologo dall’Acropoli fino al battistero che permette di guardare Selinunte da una prospettiva diversa da quella, più nota, della grande città greca.
La Selinunte che continuò a vivere dopo i Greci
Il percorso partirà dall’Acropoli, il promontorio fortificato affacciato sul mare dove si trovano anche i resti del Tempio C, per poi proseguire in direzione della foce del fiume Modione.
È qui che si trova il battistero paleocristiano, testimonianza di una fase della storia di Selinunte molto meno conosciuta rispetto a quella dei templi. La struttura documenta infatti la presenza cristiana nell’area in età tardoantica e aiuta a ricostruire cosa accadde nel sito molti secoli dopo la fine della città greca.
Tra gli elementi più interessanti c’è la vasca destinata al battesimo per immersione, decorata con motivi geometrici e inserita in un complesso ecclesiastico più ampio sorto sulle strutture dell’antico insediamento.
Tra il X e l’XI secolo il battistero perse la propria funzione religiosa e l’area venne utilizzata anche per la produzione della calce. Il progressivo interramento contribuì poi a conservare le strutture, tornate al centro delle ricerche archeologiche condotte in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo.
La visita di domenica permette quindi di entrare in contatto con una Selinunte meno monumentale ma archeologicamente preziosa: quella che racconta la continuità della vita nel sito anche dopo l’età greca.
La mattina “Selinunte Highlights”
Il programma della giornata comincerà già alle 10.30 con “Selinunte Highlights”, visita guidata che attraverserà alcuni dei punti principali del Parco: la Collina Orientale, l’Antiquarium del Baglio Florio e l’Acropoli.
Per raggiungere le diverse aree saranno utilizzati i mezzi di mobilità interna del Parco. L’ingresso al sito è gratuito per la prima domenica del mese, mentre le visite guidate e il servizio di mobilità interna prevedono tariffe dedicate.
Alle 21 il recital di Anna Yukho
La domenica di Selinunte si concluderà alle 21 nell’Auditorium del Baglio Florio con il recital pianistico di Anna Yukho, ultimo appuntamento di Selinunte Estate 2026 e della rassegna Palermo Classica al Parco.
In programma musiche di Chopin, Skrjabin e Rachmaninov. Anche il concerto prevede un biglietto dedicato e non rientra nell’ingresso gratuito al sito archeologico.
Domenica il Parco archeologico di Selinunte sarà aperto dalle 9 fino al tramonto, con biglietteria operativa fino alle 17.30. Una prima domenica del mese che offre quindi l’occasione non soltanto di entrare gratuitamente nel Parco, ma soprattutto di conoscere una parte di Selinunte che normalmente resta fuori dall’itinerario dei grandi templi.
Favignana Blue & Green 2026, parte la sfida europea delle busiate al pesto
Le busiate con il pesto alla trapanese cercano un riconoscimento europeo. E il primo passo formale sarà compiuto domani, venerdì 2 ottobre, a Favignana. A Palazzo Florio sarà presentato il gruppo di interesse che avvierà...
Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...
È una delle forme più comuni di comunicazione locale. Esci di casa al mattino e trovi un foglio attaccato accanto all’ingresso: l’acqua verrà interrotta, sarà vietato parcheggiare, sono...
Selinunte, domenica ingresso gratuito e visita al battistero paleocristiano
Non solo templi. Domenica 4 ottobre a Selinunte sarà possibile raggiungere uno dei luoghi meno conosciuti del Parco archeologico: il battistero paleocristiano, in un’area interessata dagli scavi e normalmente fuori dai percorsi ordinari...
PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...
Inaugurazione sabato 26 settembre alle 18:00, in piazza G. Marconi 8. La rete nazionale di assistenza domiciliare, attiva dal 1993, apre un nuovo punto di riferimento per famiglie, anziani e persone fragili del...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste