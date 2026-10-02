Marsala: ecco le immagini e il video del Kama Lounge, il chiosco dello Stagnone distrutto da un incendio

02/10/2026 14:27:00

Rimane ben poco del kama Lounge Marsala, uno dei chioschi dello Stagnone, distrutto da un incendio, ieri sera, scoppiato intorno alle 21:30 e che ha tenuto impegnate tre squadre dei vigili del fuoco fino alle tre di questa notte.

Poco fa ci siamo stati, e come potete vedere dal video qui sotto rimane ben poco. La parte della cucina, il bancone, il tetto, le attrezzature sono state completamente bruciate. Rimane solo la veranda che precede il bancone, poi cucina, frigo e tutto il resto è andato a fuoco. I vigili e gli inquirenti stanno indagando per capire la natura del rogo. E’ stato un corto circuito o un qualcos’altro che ha scatenato le fiamme o è stato un incendio doloso?

Le indagini, anche con l’analisi delle telecamere di sorveglianza, forse potranno chiarire cosa è successo prima che tutta la struttura del Kama venisse avvolta dalle fiamme.

Abbiamo incontrato una giovane dipendente del locale che ci diceva che il proprietario al momento si trova all’estero. “Ieri sera i vigili del fuoco sono arrivati dopo qualche minuto dalla chiamata, purtroppo è tutto distrutto e oggi dovevamo lavorare, in questo periodo avevamo deciso di aprire solo il fine settimana”. “Siamo rovinati – dice sconfortata – ma poi aggiunge: lo ricostruiremo meglio di prima”.



