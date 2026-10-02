Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
02/10/2026 09:12:00

Buongiorno24 del 2 Ottobre 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2026/buongiorno24-del-2-ottobre-2026-450.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno. Oggi è venerdì 2 ottobre 2026: appuntamento dalle 9:30 alle 9:45.

Apriamo da Trapani, dove la vicenda del PEF dei rifiuti è ormai diventata una vera crisi politica. Al centro ci sono il servizio di raccolta, il futuro di 15 lavoratori di Formula Ambiente e lo scontro sempre più duro tra il sindaco Giacomo Tranchida e il presidente del Consiglio comunale Alberto Mazzeo. In mezzo anche la polemica sulle indennità degli amministratori e l’occupazione di Palazzo Cavarretta da parte del sindaco, della Giunta e della maggioranza. Proviamo a rimettere in ordine fatti, cifre e responsabilità.

https://www.tp24.it/2026/10/02/politica/trapani-la-guerra-del-pef-formula-ambiente-indennita-e-palazzo-cavarretta/240143

 

Parliamo poi della candidatura delle Saline di Sicilia a Riserva della Biosfera MaB Unesco. Tp24 continua l’analisi del dossier: oggi guardiamo soprattutto alle opportunità economiche e di sviluppo. Sale, turismo, ricerca, vino e kitesurf sono alcuni dei settori coinvolti. Ma un punto va chiarito: il riconoscimento Unesco non significa automaticamente finanziamenti. È uno strumento che può creare opportunità, a condizione che territorio e istituzioni sappiano utilizzarlo.

https://www.tp24.it/2026/10/02/inchieste/cosa-puo-portare-il-mab-sale-turismo-ricerca-ma-il-marchio-unesco-non-e-un-bancomat/240118

 

A Marsala torniamo sul caso di Paola Barraco, morta il 29 dicembre 2023 dopo il ricovero all'ospedale Paolo Borsellino. Dopo la ricostruzione pubblicata da Tp24 arriva la posizione della difesa della dottoressa Francesca Pandolfo. I consulenti della difesa sostengono conclusioni opposte rispetto a quelle dei consulenti della Procura e affermano la correttezza dell'operato della radiologa. Il procedimento è in corso e resta naturalmente ferma la presunzione di innocenza.

https://www.tp24.it/2026/10/02/sanita/caso-paola-barraco-la-difesa-della-radiologa-i-nostri-consulenti-smentiscono-le-conclusioni-della-procura/240112

 

Da Mazara del Vallo una vicenda di violenza domestica. Un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla Polizia per atti persecutori nei confronti della moglie. Secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe minacciato la donna con un coltello nei pressi della sua abitazione. L'arresto è avvenuto attraverso la cosiddetta flagranza differita, dopo l'esame delle immagini di videosorveglianza. Anche in questo caso le accuse dovranno essere accertate nel procedimento.

https://www.tp24.it/2026/10/01/cronaca/mazara-minaccia-la-moglie-con-un-coltello-arrestato-un-44enne-per-atti-persecutori/240105

 

E poi la storia di Mario Mazzara, morto a 77 anni mentre era detenuto nel carcere di Secondigliano. Era uno dei principali imputati del processo “Scialandro” sulla mafia di Custonaci. Ripercorriamo una vicenda che attraversa per molti anni mafia, politica e potere nel territorio trapanese.

https://www.tp24.it/2026/10/02/antimafia/chi-era-mario-mazzara-una-vita-tra-mafia-e-politica/240134

 

Infine uno sguardo al tempo: ottobre continua con condizioni quasi estive. In provincia di Trapani prevalgono sole e stabilità, con temperature miti e piogge praticamente assenti.

https://www.tp24.it/2026/10/02/meteo/meteo-ancora-sole-e-stabilita-in-provincia-di-trapani/240155

 

Buongiorno24 è l'appuntamento quotidiano della redazione di Tp24, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 9:45, in diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101. Quindici minuti per mettere in ordine le notizie più importanti del territorio, leggere i fatti e capire cosa c'è dietro. Per sapere e capire.

 

 



Cronaca | 2026-10-02 09:12:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2026/1790925213-0-buongiorno24-del-2-ottobre-2026.jpg

Buongiorno24 del 2 Ottobre 2026

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno. Oggi è venerdì 2 ottobre 2026: appuntamento dalle 9:30 alle...







Native | 30/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2026/1790686061-0-farmacia-di-quartiere-e-farmacia-online-servizi-sicurezza-e-criteri-per-scegliere-con-consapevolezza.jpg

Farmacia di quartiere e farmacia online: servizi, sicurezza e criteri per...

Native | 28/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790333486-0-sul-portone-del-tuo-palazzo-compare-un-avviso-prima-che-sparisca-fai-queste-tre-cose.jpg

Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...

Native | 25/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2026/1789024274-0-privatassistenza-apre-in-piazza-marconi-a-marsala-inaugurazione-il-26-settembre.jpg

PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...