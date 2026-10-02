Buongiorno24 del 2 Ottobre 2026

02/10/2026 09:12:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno. Oggi è venerdì 2 ottobre 2026: appuntamento dalle 9:30 alle 9:45.

Apriamo da Trapani, dove la vicenda del PEF dei rifiuti è ormai diventata una vera crisi politica. Al centro ci sono il servizio di raccolta, il futuro di 15 lavoratori di Formula Ambiente e lo scontro sempre più duro tra il sindaco Giacomo Tranchida e il presidente del Consiglio comunale Alberto Mazzeo. In mezzo anche la polemica sulle indennità degli amministratori e l’occupazione di Palazzo Cavarretta da parte del sindaco, della Giunta e della maggioranza. Proviamo a rimettere in ordine fatti, cifre e responsabilità.

https://www.tp24.it/2026/10/02/politica/trapani-la-guerra-del-pef-formula-ambiente-indennita-e-palazzo-cavarretta/240143

Parliamo poi della candidatura delle Saline di Sicilia a Riserva della Biosfera MaB Unesco. Tp24 continua l’analisi del dossier: oggi guardiamo soprattutto alle opportunità economiche e di sviluppo. Sale, turismo, ricerca, vino e kitesurf sono alcuni dei settori coinvolti. Ma un punto va chiarito: il riconoscimento Unesco non significa automaticamente finanziamenti. È uno strumento che può creare opportunità, a condizione che territorio e istituzioni sappiano utilizzarlo.

https://www.tp24.it/2026/10/02/inchieste/cosa-puo-portare-il-mab-sale-turismo-ricerca-ma-il-marchio-unesco-non-e-un-bancomat/240118

A Marsala torniamo sul caso di Paola Barraco, morta il 29 dicembre 2023 dopo il ricovero all'ospedale Paolo Borsellino. Dopo la ricostruzione pubblicata da Tp24 arriva la posizione della difesa della dottoressa Francesca Pandolfo. I consulenti della difesa sostengono conclusioni opposte rispetto a quelle dei consulenti della Procura e affermano la correttezza dell'operato della radiologa. Il procedimento è in corso e resta naturalmente ferma la presunzione di innocenza.

https://www.tp24.it/2026/10/02/sanita/caso-paola-barraco-la-difesa-della-radiologa-i-nostri-consulenti-smentiscono-le-conclusioni-della-procura/240112

Da Mazara del Vallo una vicenda di violenza domestica. Un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla Polizia per atti persecutori nei confronti della moglie. Secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe minacciato la donna con un coltello nei pressi della sua abitazione. L'arresto è avvenuto attraverso la cosiddetta flagranza differita, dopo l'esame delle immagini di videosorveglianza. Anche in questo caso le accuse dovranno essere accertate nel procedimento.

https://www.tp24.it/2026/10/01/cronaca/mazara-minaccia-la-moglie-con-un-coltello-arrestato-un-44enne-per-atti-persecutori/240105

E poi la storia di Mario Mazzara, morto a 77 anni mentre era detenuto nel carcere di Secondigliano. Era uno dei principali imputati del processo “Scialandro” sulla mafia di Custonaci. Ripercorriamo una vicenda che attraversa per molti anni mafia, politica e potere nel territorio trapanese.

https://www.tp24.it/2026/10/02/antimafia/chi-era-mario-mazzara-una-vita-tra-mafia-e-politica/240134

Infine uno sguardo al tempo: ottobre continua con condizioni quasi estive. In provincia di Trapani prevalgono sole e stabilità, con temperature miti e piogge praticamente assenti.

https://www.tp24.it/2026/10/02/meteo/meteo-ancora-sole-e-stabilita-in-provincia-di-trapani/240155

Buongiorno24 è l'appuntamento quotidiano della redazione di Tp24, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 9:45, in diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101. Quindici minuti per mettere in ordine le notizie più importanti del territorio, leggere i fatti e capire cosa c'è dietro. Per sapere e capire.



