Alcamo, condannato per riciclaggio tenta di lasciare la città: arrestato
Stava per lasciare Alcamo a bordo della propria auto quando è stato individuato e arrestato dalla Polizia. L'uomo, un cittadino marocchino, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova e deve scontare una condanna definitiva a un anno e tre mesi di reclusione per riciclaggio.
L'arresto è stato eseguito nella serata di martedì 22 settembre dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo, nell'ambito dei servizi per rintracciare persone destinatarie di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Secondo quanto riferito dalla Polizia, l'uomo, che aveva precedenti ed era già sottoposto a una misura alternativa alla detenzione, è stato rintracciato dopo una specifica attività di ricerca.
Gli agenti lo hanno individuato mentre si accingeva ad allontanarsi dalla città a bordo della propria automobile e hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione.
L'uomo è stato riconosciuto colpevole in via definitiva del reato di riciclaggio e deve espiare una pena di un anno e tre mesi di reclusione.
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