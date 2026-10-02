2 Ottobre: il caso Pike, le proteste in Francia, Putin minaccia
E' il 2 Ottobre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Christa Pike, 50 anni, sopravvissuta a due iniezioni letali nel carcere di Nashville, in Tennessee, è ricoverata in gravi condizioni. Condannata a morte per omicidio, ora sta ricevendo cure salvavita
• Le proteste studentesche francesi non si fermano: quasi duemila arresti, centinaia di feriti e il preside di un liceo di Marsiglia cosparso di benzina
• Il premier francese Lecornu, che ha convocato un vertice per le rivolte, ha presentato la manovra. Previsti tagli per 43 miliardi di euro. Tagli che colpiranno pesantemente anche la scuola
• Le piste sul tentato dirottamento del volo Flydubai FZ1073 si moltiplicano: Netanyahu parla di «indottrinamento», Trump di un collegamento con l’Iran, gli 007 israeliani di un lupo solitario
• Putin, pur di tornare a parlare di nucleare, scomoda persino Čechov: «Se all’inizio di uno spettacolo c’è una pistola appesa al muro, prima o poi qualcuno sparerà»
• Musk torna al servizio di Trump: guiderà il Project Meridian, lo studio del Pentagono sulla guerra del futuro, Luna compresa. E Hegseth lancia un ufficio per i cappellani militari
• Trump vuole cinquemila nuovi agenti per l’Ice entro fine anno e perciò ha stanziato oltre 120 miliardi. L’agenzia rivendica 350 mila espulsioni e quasi due milioni di partenze volontarie
• Stasera l’Italia sfida la Francia a Parigi. Tanta l’attesa di capire se la goleada alla Turchia sia stata un’illusione o un segnale di svolta
• Vittorio Sgarbi, 74 anni, resta in terapia intensiva al Gemelli. Le sue condizioni sono critiche ma stabili
• La legge elettorale supera il primo scoglio alla Cam
era: bocciate le pregiudiziali di costituzionalità con 229 voti contro 151. Anche i vannacciani di Futuro Nazionale hanno votato no
• La famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Sempio: «Nessuna pretesa economica da innocenti»
• In Val di Susa è stato arrestato un sedicente guru dello yoga di 59 anni. Spacciava violenze sessuali per riti purificatori e fingendosi disabile ha intascato 80 mila euro di pensione Inps
• Il calo delle offerte a Padre Pio potrebbe costare il lavoro a 38 dipendenti della fondazione che gestisce il santuario di San Giovanni Rotondo. Disperati, i sacrestani scrivono a papa Leone. E la Cgil teme un «pericoloso precedente»
• Sul nodo dell’inflazione nel patto di stabilità Meloni può contare su un alleato a sorpresa: la Grecia. La questione dovrebbe approdare sul tavolo del Consiglio europeo di metà ottobre
• Da Zurigo Draghi avverte che l’Europa non può più scaricare sulla Bce il compito di garantire la crescita: servono riforme e integrazione
• Tamoil taglia i prezzi di benzina e gasolio fino al 31 ottobre, come hanno già fatto Eni, Ip e Q8. Telepass lancia la rateizzazione delle spese sopra i dieci euro, pedaggi esclusi
• Il funambolo estone Jaan Roose ha camminato per 160 metri su una fettuccia fissata tra due grattacieli di Seul, a 120 metri d’altezza, facendo anche la verticale
• Il Botswana ha autorizzato l’abbattimento di 23 elefanti per fornire carne ai festeggiamenti del 60esimo anniversario dell’indipendenza dalla Gran Bretagna
• In Polonia è arrivato l’Abortomat, il primo distributore di pillole abortive. Funziona, ma è una provocazione per convincere il governo ad allentare la legge che vieta l’aborto
• A New York il caso dello stupro di gruppo alla prestigiosa università Cornell ha indotto alcuni legislatori a riconsiderare la definizione giuridica di stupro
• Un appello del Foglio per dire no alle minacce e alle ingerenze russe è stato approvato dai governatori del centrodestra (leghisti compresi) ma ha diviso ancor di più il centrosinistra
• È stata chiesta l’estradizione per Gomes Clesio Tavares, il camerunense che avrebbe fatto da mediatore tra Lavitola e i bombaroli che hanno piazzato l’ordigno sotto casa di Ranucci
• Per un errore del cerimoniale, Silvia Salis non è stata invitata all’inaugurazione del Salone nautico di Genova. Meloni, dispiaciuta, l’ha chiamata personalmente
• Il parlamento non rinuncia alla settimana corta nemmeno per il documento programmatico di finanza pubblica. Giorgetti voleva farlo votare lunedì 12, ma davanti alle proteste s’è arreso. Si voterà martedì 13
• Per la vicenda della casa di Montecarlo, la procura generale ha chiesto la prescrizione per Gianfranco Fini e i Tulliani
• Dopo 21 anni Alberto Gilardino è tornato al Parma. Non più da centravanti ma da allenatore. Ha preso il posto di Carlos Cuesta
• Cobolli è fuori da Pechino. È uscito al primo turno contro Safiullin. Bene Berrettini e Darderi, che hanno vinto a Tokyo
• Nella capitale del Giappone piove da 36 giorni consecutivi. È un record
• Romanzo criminale diventerà un’opera lirica con la regia di Popolizio, la musica di Piovani, il libretto di De Cataldo e la voce narrante della prostituta Patrizia (interpretata da Vanessa Goikoetxea)
• Sono morti il cantante della band metal Venom Conrad “Cronos” Lant (63 anni) e l’ex presidente della Repubblica dei Serbi di Bosnia Biljana Plavšić (96)
Titoli
Corriere della sera: Conti, le mosse del governo
la Repubblica: L’Europa dice no a Meloni
La Stampa: Francia, la rivolta dei ragazzi
Il Sole 24 Ore: Dagli Usa all’Europa tempesta sui bond / Rendimenti ai massimi, spread a 119
Il Messaggero: La Francia spaventa l’Europa
Il Giornale: Assalto respinto
Avvenire: Tra bisogno e realtà
Qn: Energia, l’Europa dice no / Ma Meloni punta i piedi
Il Fatto: Senza soldi, ma +14 mld / in armi e bunker-lampo
Leggo: Gli studenti incendiano la Francia
Libero: Paghiamo noi / la pensione / agli immigrati
La Verità: casa, la Ue dichiara guerra all’Italia
Il Mattino: Difesa, taglio 8 miliardi
il manifesto: I safari
il Quotidiano del Sud: Inflazione, l’Ue frena l’Italia
Domani: Gli italiani non fanno più la spesa / Ma la destra pensa solo alle urne
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