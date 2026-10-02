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Cultura

» Cose di musica
02/10/2026 15:34:00

Mazara del Vallo, Fabrizio Mocata in concerto al Garibaldi: raccolta fondi per Borgo Blu

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2026/mazara-del-vallo-fabrizio-mocata-in-concerto-al-garibaldi-raccolta-fondi-per-borgo-blu-450.jpg

Un concerto senza biglietto d’ingresso, ma con una raccolta fondi destinata a Borgo Blu. Domenica 4 ottobre, alle 21, il Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo ospita “Fabrizio Mocata & Friends”, serata che riporta nella sua città il pianista e compositore mazarese con un obiettivo preciso: sostenere le attività dedicate a bambini e ragazzi con autismo e disabilità intellettivo-relazionali.

L’ingresso sarà a offerta libera e l’intero ricavato verrà devoluto a Borgo Blu, realtà del territorio che lavora attraverso attività educative, laboratori e percorsi rivolti all’autonomia, alla socializzazione e all’inclusione.

Mocata torna a suonare nella sua città

Fabrizio Mocata ha costruito buona parte della propria carriera fuori dalla Sicilia, sviluppando un percorso musicale nel quale il tango dialoga con il jazz e l’improvvisazione.

Nel 2024 è arrivato uno dei riconoscimenti più importanti del suo percorso artistico: l’album “Tangos Cruzados”, realizzato con l’armonicista argentino Franco Luciani, ha ottenuto una nomination ai Latin Grammy Awards nella categoria Miglior album di tango.

Domenica Mocata tornerà invece sul palco del Garibaldi insieme agli altri musicisti coinvolti nel progetto “Fabrizio Mocata & Friends”.

La raccolta fondi per Borgo Blu

Il concerto ha una finalità interamente benefica. Borgo Blu opera a Mazara a sostegno di bambini e ragazzi con autismo e disabilità intellettivo-relazionali e delle loro famiglie, attraverso attività pensate per favorire crescita, autonomia e partecipazione sociale.

Per assistere alla serata non è previsto un prezzo d’ingresso: ciascuno potrà lasciare un’offerta e quanto raccolto sarà destinato alle attività di Borgo Blu.

L’appuntamento è organizzato dall’Associazione Culturale Amici della Musica, con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo. Il concerto inizierà domenica 4 ottobre alle 21 al Teatro Garibaldi.









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