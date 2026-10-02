 Torna Ottobre Rosa, in provincia di Trapani tre weekend per la prevenzione

02/10/2026 10:41:00

Tre fine settimana di aperture straordinarie, screening oncologici, vaccinazioni e attività di informazione.

Torna in provincia di Trapani “Ottobre Rosa”, la campagna promossa dall’Asp Trapani dedicata alla prevenzione e giunta quest’anno alla seconda edizione.

L’iniziativa partirà sabato 3 ottobre e coinvolgerà strutture sanitarie e consultori di tutto il territorio provinciale, Pantelleria compresa.

L’obiettivo è intercettare soprattutto chi è rimasto indietro con gli screening e offrire un’occasione di accesso ai servizi anche al di fuori del calendario ordinario. Tutte le prestazioni previste nell’ambito della campagna sono gratuite e l’adesione è volontaria.

Le aperture straordinarie sono in programma il 3 e 4 ottobre, il 10 e 11 ottobre e il 24 e 25 ottobre, dalle 8.30 alle 13.30.

Negli ospedali, nei consultori familiari, nelle Case della Comunità, nei poliambulatori e nei punti prelievo aderenti sarà possibile accedere ai diversi percorsi di prevenzione.

Mammografia, Pap test e HPV

Per lo screening mammografico l’iniziativa è rivolta alle donne tra i 50 e i 69 anni che non abbiano effettuato una mammografia di screening negli ultimi due anni. L’esame è su appuntamento e sarà effettuato fino al raggiungimento della disponibilità prevista. Per prenotare è necessario chiamare il numero verde 800 152 223, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30.

Per le donne tra i 25 e i 29 anni è previsto il Pap test, a condizione che non sia stato effettuato negli ultimi tre anni.

Dai 30 ai 64 anni, invece, il percorso riguarda l’HPV test, per chi non lo abbia eseguito negli ultimi cinque anni. In entrambi i casi l’accesso avviene in modalità Open Day, quindi senza prenotazione.

Si tratta delle fasce e delle periodicità previste dai programmi organizzati di screening. Il Ministero della Salute indica infatti il Pap test ogni tre anni tra i 25 e i 29 anni e il test HPV ogni cinque anni tra i 30 e i 64 anni. Per lo screening mammografico, la fascia di riferimento è quella delle donne tra 50 e 69 anni, con mammografia biennale.

Non solo esami. Le ostetriche saranno disponibili anche per attività di counseling e informazioni sui corretti stili di vita rivolte alle donne dai 16 anni, senza necessità di prenotazione.

La prevenzione resta una partita aperta

La campagna arriva in un contesto nel quale l'adesione agli screening continua a rappresentare una delle questioni centrali della prevenzione sanitaria italiana. Secondo i dati del Ministero della Salute relativi al 2024, la copertura dello screening mammografico nella fascia 50-69 anni è stata del 50% a livello nazionale, mentre nel Sud e nelle Isole si è attestata al 34%.

Numeri che spiegano anche la scelta dell'Asp Trapani di affiancare al programma ordinario alcune giornate straordinarie. L'obiettivo dichiarato è recuperare le persone che non sono in regola con gli intervalli degli screening e facilitare l'accesso ai servizi. Le donne che rientrano nelle fasce previste continueranno comunque a ricevere gli inviti del programma ordinario.

Colon-retto, kit test gratuito

Ottobre Rosa non riguarda però soltanto la prevenzione femminile. Per tutto il mese sarà possibile accedere anche allo screening del tumore del colon-retto.

Il servizio è rivolto a donne e uomini tra i 50 e i 69 anni che non abbiano effettuato negli ultimi due anni il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Il kit potrà essere ritirato gratuitamente nelle Case della Comunità, nei poliambulatori dell'Asp e nei punti prelievo indicati nel programma.

Il campione viene raccolto a casa e successivamente consegnato in una delle farmacie convenzionate. L'iniziativa si inserisce nel percorso degli screening oncologici organizzati, che per il colon-retto prevedono proprio il test del sangue occulto nelle feci con cadenza biennale nella fascia di popolazione indicata.

Vaccino HPV, quattro pomeriggi di apertura

Un altro capitolo della campagna riguarda il papillomavirus.

Gli ambulatori vaccinali di Trapani-Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi, Campobello di Mazara, Alcamo e Castelvetrano saranno aperti straordinariamente tutti i lunedì di ottobre: il 5, 12, 19 e 26, dalle 14.30 alle 17.

L'offerta dell'Asp riguarda ragazze e ragazzi, donne e uomini tra gli 11 e i 29 anni, con la possibilità di verificare anche il proprio stato vaccinale e ricevere indicazioni sulle eventuali dosi mancanti.

La vaccinazione anti-HPV è raccomandata a partire dagli 11 anni e il Ministero della Salute sottolinea l'importanza della vaccinazione sia per le ragazze sia per i ragazzi. Sono inoltre previsti programmi di recupero per alcune fasce di giovani che non abbiano completato il ciclo vaccinale.

Torna anche la formula “pet friendly”

C'è infine una particolarità che distingue l'iniziativa trapanese dalle tradizionali campagne di prevenzione: anche quest'anno Ottobre Rosa sarà “pet friendly”.

Le donne che parteciperanno alle attività di prevenzione riceveranno un voucher gratuito per una visita veterinaria del proprio animale da compagnia. Le visite saranno effettuate nelle strutture veterinarie della provincia per tutto il mese di ottobre, dal lunedì al venerdì, previo appuntamento telefonico e presentazione del voucher.

Un modo per legare la prevenzione della persona alla cura dell'animale, confermando una formula già sperimentata nella prima edizione.

Il calendario completo, le sedi coinvolte, gli indirizzi, i recapiti e le modalità di accesso sono disponibili nella pagina dedicata dell'Asp Trapani.

La logica della campagna, al di là delle giornate straordinarie, è dunque quella di riportare la prevenzione dentro la normalità: fare un esame quando è il momento, recuperare quello saltato, controllare la propria situazione vaccinale e utilizzare i servizi pubblici prima che un problema possa diventare una malattia.



