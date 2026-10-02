Iniziativa per l'acqua a Marsala: domenica incontro all'acquedotto di contrada Matarocco
Un momento di sensibilizzazione sul tema dell’acqua e dell’impegno civile ed ecologico si terrà domenica 4 ottobre a Marsala, promosso dall’Ufficio per i Problemi Sociali della Diocesi di Mazara del Vallo.
L’iniziativa è in programma dalle 16.30 alle 17.30, presso il piazzale dell’acquedotto in contrada Matarocco. L’incontro sarà dedicato alla riflessione sul valore della risorsa idrica e alla necessità di una maggiore attenzione, anche sul piano dell’impegno civico e ambientale.
Al termine della manifestazione, chi vorrà potrà partecipare, in auto, a un breve percorso lungo il vicino Scorrimento Veloce, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul continuo spreco di risorse idriche che, secondo gli organizzatori, si verifica da anni lungo l'arteria.
L’iniziativa è coordinata da don Francesco Fiorino, direttore dell’Ufficio per i Problemi Sociali della Diocesi di Mazara del Vallo, che invita la cittadinanza a partecipare al momento di sensibilizzazione e di impegno.
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