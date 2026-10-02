Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
02/10/2026 10:45:00

Iniziativa per l'acqua a Marsala: domenica incontro all'acquedotto di contrada Matarocco

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2026/iniziativa-per-l-acqua-a-marsala-domenica-incontro-all-acquedotto-di-contrada-matarocco-450.jpg

Un momento di sensibilizzazione sul tema dell’acqua e dell’impegno civile ed ecologico si terrà domenica 4 ottobre a Marsala, promosso dall’Ufficio per i Problemi Sociali della Diocesi di Mazara del Vallo.

 

L’iniziativa è in programma dalle 16.30 alle 17.30, presso il piazzale dell’acquedotto in contrada Matarocco. L’incontro sarà dedicato alla riflessione sul valore della risorsa idrica e alla necessità di una maggiore attenzione, anche sul piano dell’impegno civico e ambientale.

 

Al termine della manifestazione, chi vorrà potrà partecipare, in auto, a un breve percorso lungo il vicino Scorrimento Veloce, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul continuo spreco di risorse idriche che, secondo gli organizzatori, si verifica da anni lungo l'arteria.

L’iniziativa è coordinata da don Francesco Fiorino, direttore dell’Ufficio per i Problemi Sociali della Diocesi di Mazara del Vallo, che invita la cittadinanza a partecipare al momento di sensibilizzazione e di impegno.









Native | 30/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2026/1790686061-0-farmacia-di-quartiere-e-farmacia-online-servizi-sicurezza-e-criteri-per-scegliere-con-consapevolezza.jpg

Farmacia di quartiere e farmacia online: servizi, sicurezza e criteri per...

Native | 28/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790333486-0-sul-portone-del-tuo-palazzo-compare-un-avviso-prima-che-sparisca-fai-queste-tre-cose.jpg

Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...

Native | 25/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2026/1789024274-0-privatassistenza-apre-in-piazza-marconi-a-marsala-inaugurazione-il-26-settembre.jpg

PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...