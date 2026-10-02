Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Ambiente
02/10/2026 10:29:00

Una nuova specie "aliena" trovata a Favignana. E' il pesce coniglio scuro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2026/una-nuova-specie-aliena-trovata-a-favignana-e-il-pesce-coniglio-scuro-450.jpg

Un altro esemplare di Pesce coniglio scuro (Siganus luridus) è stato catturato lo scorso 21 settembre 2026 nelle acque antistanti l’Isola di Favignana, nei pressi della località Faraglione. La segnalazione ed identificazione sono state curate dal personale della UOC Area Mare di ARPA Sicilia, a seguito del riscontro fotografico dell’animale.

 

L’esemplare, della lunghezza totale di circa 21 cm, è stato catturato con reti da posta dal pescatore Antonino Serra. L’informazione è giunta grazie al contributo del pescatore Giuseppe Macchi (già autore di un precedente avvistamento l’8 aprile 2026 e della documentazione fotografica), confermando l’importanza cruciale della cooperazione tra pescatori, cittadini ed enti di ricerca. L’esemplare verrà prossimamente consegnato presso la sede ISPRA di Palermo.

 

Attenzione alle spine

Il Pesce coniglio scuro (Siganus luridus) è una specie aliena d’origine lessepsiana (proveniente dal Mar Rosso attraverso il Canale di Suez) potenzialmente invasiva. Si ricorda alla popolazione e ai pescatori che questa specie possiede spine velenifere lungo le pinne, capaci di procurare punture molto dolorose.

 

La campagna “Attenti a quei 4!” e la Citizen Science

La segnalazione rientra nelle attività di monitoraggio della biodiversità marina e di allerta precoce sul territorio regionale coordinate nell’ambito della campagna di citizen science “Attenti a quei 4! I pesci alieni nei nostri mari da conoscere e riconoscere”, promossa da ISPRA e CNR-IRBIM.

ARPA Sicilia ringrazia la comunità marittima per la collaborazione e invita chiunque avvisti e riconosca esemplari di specie non indigene a segnalarlo tempestivamente alle autorità ed agli enti di ricerca preposti.









Native | 30/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2026/1790686061-0-farmacia-di-quartiere-e-farmacia-online-servizi-sicurezza-e-criteri-per-scegliere-con-consapevolezza.jpg

Farmacia di quartiere e farmacia online: servizi, sicurezza e criteri per...

Native | 28/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790333486-0-sul-portone-del-tuo-palazzo-compare-un-avviso-prima-che-sparisca-fai-queste-tre-cose.jpg

Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...

Native | 25/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2026/1789024274-0-privatassistenza-apre-in-piazza-marconi-a-marsala-inaugurazione-il-26-settembre.jpg

PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...