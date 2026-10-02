Una nuova specie "aliena" trovata a Favignana. E' il pesce coniglio scuro

02/10/2026 10:29:00

Un altro esemplare di Pesce coniglio scuro (Siganus luridus) è stato catturato lo scorso 21 settembre 2026 nelle acque antistanti l’Isola di Favignana, nei pressi della località Faraglione. La segnalazione ed identificazione sono state curate dal personale della UOC Area Mare di ARPA Sicilia, a seguito del riscontro fotografico dell’animale.

L’esemplare, della lunghezza totale di circa 21 cm, è stato catturato con reti da posta dal pescatore Antonino Serra. L’informazione è giunta grazie al contributo del pescatore Giuseppe Macchi (già autore di un precedente avvistamento l’8 aprile 2026 e della documentazione fotografica), confermando l’importanza cruciale della cooperazione tra pescatori, cittadini ed enti di ricerca. L’esemplare verrà prossimamente consegnato presso la sede ISPRA di Palermo.

Attenzione alle spine

Il Pesce coniglio scuro (Siganus luridus) è una specie aliena d’origine lessepsiana (proveniente dal Mar Rosso attraverso il Canale di Suez) potenzialmente invasiva. Si ricorda alla popolazione e ai pescatori che questa specie possiede spine velenifere lungo le pinne, capaci di procurare punture molto dolorose.

La campagna “Attenti a quei 4!” e la Citizen Science

La segnalazione rientra nelle attività di monitoraggio della biodiversità marina e di allerta precoce sul territorio regionale coordinate nell’ambito della campagna di citizen science “Attenti a quei 4! I pesci alieni nei nostri mari da conoscere e riconoscere”, promossa da ISPRA e CNR-IRBIM.

ARPA Sicilia ringrazia la comunità marittima per la collaborazione e invita chiunque avvisti e riconosca esemplari di specie non indigene a segnalarlo tempestivamente alle autorità ed agli enti di ricerca preposti.



