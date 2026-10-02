Oggi a Marsala le verifiche dell'Arpa per il monitoraggio dei campi elettromagnetici

02/10/2026 17:32:00

Monitoraggio degli impianti di telecomunicazione nel territorio di Marsala. Su richiesta dell’Amministrazione comunale, gli operatori dell’Arpa Sicilia, con il supporto della Polizia Municipale, da questa mattina hanno avviato i controlli sui campi elettromagnetici generati dagli impianti di comunicazione elettronica, in particolare dalle stazioni radio base.

I controlli sugli impianti

Le misurazioni riguardano gli impianti di telecomunicazioni collocati in immobili privati e autorizzati dagli stessi proprietari. L’attività ha preso il via questa mattina e interessa il territorio comunale.

Il monitoraggio è stato richiesto dall’Amministrazione comunale e ha ricevuto il riscontro positivo dell’Arpa Sicilia, che procederà alle verifiche sul campo.

L’obiettivo: verificare i livelli di esposizione

«Si tratta di un’attività di prevenzione, a tutela della salute pubblica e dell’ambiente», sottolinea l’assessore Daniele Nuccio. «L’obiettivo è quello di accertare i livelli di esposizione e verificarne la conformità rispetto ai parametri normativi».

Le rilevazioni consentiranno quindi di verificare i livelli dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti e la loro conformità ai limiti previsti dalla normativa.



