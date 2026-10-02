Oggi a Marsala le verifiche dell'Arpa per il monitoraggio dei campi elettromagnetici
Monitoraggio degli impianti di telecomunicazione nel territorio di Marsala. Su richiesta dell’Amministrazione comunale, gli operatori dell’Arpa Sicilia, con il supporto della Polizia Municipale, da questa mattina hanno avviato i controlli sui campi elettromagnetici generati dagli impianti di comunicazione elettronica, in particolare dalle stazioni radio base.
I controlli sugli impianti
Le misurazioni riguardano gli impianti di telecomunicazioni collocati in immobili privati e autorizzati dagli stessi proprietari. L’attività ha preso il via questa mattina e interessa il territorio comunale.
Il monitoraggio è stato richiesto dall’Amministrazione comunale e ha ricevuto il riscontro positivo dell’Arpa Sicilia, che procederà alle verifiche sul campo.
L’obiettivo: verificare i livelli di esposizione
«Si tratta di un’attività di prevenzione, a tutela della salute pubblica e dell’ambiente», sottolinea l’assessore Daniele Nuccio. «L’obiettivo è quello di accertare i livelli di esposizione e verificarne la conformità rispetto ai parametri normativi».
Le rilevazioni consentiranno quindi di verificare i livelli dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti e la loro conformità ai limiti previsti dalla normativa.
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