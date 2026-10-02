Cammini e sentieri, domenica la Quarta Giornata Regionale con oltre 30 appuntamenti. Ecco dove

02/10/2026 18:30:00

Una giornata per riscoprire i paesaggi, i borghi e le aree naturalistiche della Sicilia attraverso la mobilità dolce. È in programma domenica 4 ottobre 2026, nel giorno dedicato a San Francesco d’Assisi, la Quarta Giornata Regionale dei Cammini e dei Sentieri di Sicilia, promossa dall’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo insieme al Coordinamento dei Cammini e Sentieri di Sicilia.

Sono oltre 30 gli itinerari gratuiti organizzati in diverse zone dell’Isola, con proposte che spaziano dalle passeggiate turistiche alle escursioni più impegnative, fino ai percorsi cicloturistici. La rete regionale comprende circa 5 mila chilometri di itinerari storici, naturalistici e spirituali.

Tra le iniziative in programma c'è anche un percorso nel Trapanese, lungo il Sentiero Italia CAI: l'escursione partirà da Macari e arriverà a Scopello, per una distanza complessiva di 16 chilometri. Un itinerario che attraversa uno dei tratti più suggestivi della costa del territorio, tra paesaggi naturali e panorami sul golfo di Castellammare.

L'iniziativa regionale punta a promuovere uno slow tourism capace di valorizzare anche le aree interne e i piccoli centri. «Le strategie e le azioni già avviate dall’Assessorato mirano a superare la stagionalità e a decongestionare i flussi turistici, valorizzando i borghi e i territori dell’entroterra», dichiara l'assessore regionale al Turismo Elvira Amata, sottolineando l'obiettivo di sostenere un modello di fruizione sostenibile e di creare ricadute economiche e sociali sulle comunità locali.

A organizzare gli appuntamenti, insieme alla Regione, è il Coordinamento dei Cammini e Sentieri di Sicilia, formato da oltre 25 associazioni impegnate nella manutenzione e nella valorizzazione degli itinerari. «La Rete dei Cammini è una realtà che nasce dal basso ed è alimentata quotidianamente dalla dedizione dei volontari e delle comunità locali», afferma il coordinamento attraverso Totò Trumino.

Gli appuntamenti in programma

Il calendario comprende percorsi in diverse province siciliane. Tra quelli indicati:

Sentiero Italia CAI: Macari → Scopello, 16 km; Case Pietracannone → Rifugio Citelli;

Macari → Scopello, 16 km; Case Pietracannone → Rifugio Citelli; Vie Francigene di Sicilia: Acquaviva Platani → Sutera; Calvario → Castronovo; Naro → Campobello di Licata;

Acquaviva Platani → Sutera; Calvario → Castronovo; Naro → Campobello di Licata; Trekking del Santo: percorsi ad Adrano e Alcara Li Fusi;

percorsi ad Adrano e Alcara Li Fusi; Via dei Frati: Castellana Sicula → Polizzi Generosa, 6,2 km;

Castellana Sicula → Polizzi Generosa, 6,2 km; Cammino di San Giacomo: percorsi nel Ragusano e nell'Ennese;

percorsi nel Ragusano e nell'Ennese; Cammino San Felice da Nicosia: Nicosia → Monte Altesina, 6 km;

Nicosia → Monte Altesina, 6 km; Via Sacra di Enna/Antica Trasversale Sicula: Enna Bassa → Castello Lombardia;

Enna Bassa → Castello Lombardia; Anello del Nisi: Alì Terme → Portella Spiria Alì, 14 km;

Alì Terme → Portella Spiria Alì, 14 km; Cammino dei Mille: Godrano → Bosco del Cappelliere;

Godrano → Bosco del Cappelliere; Cammino di San Bernardo: Caltabellotta → Sciacca e percorso in e-bike tra Alessandria della Rocca e Bivona;

Caltabellotta → Sciacca e percorso in e-bike tra Alessandria della Rocca e Bivona; Cammino Lava e Fede: Piano Vetore → Santa Maria delle Nevi, 4 km;

Piano Vetore → Santa Maria delle Nevi, 4 km; Sentiero delle Ginestre: Trecastagni → Linguaglossa, 13 km;

Trecastagni → Linguaglossa, 13 km; Cammino dell'Anima: anello a Basicò, 9 km;

anello a Basicò, 9 km; Cammino di Tindari: percorso nel bosco di Malabotta e tra i megaliti dell'Argimusco, 12 km;

percorso nel bosco di Malabotta e tra i megaliti dell'Argimusco, 12 km; Valle dell'Anapo: percorso nell'area di Pantalica, 12 km;

percorso nell'area di Pantalica, 12 km; Cammino Pantesco: Bukkuram → Sibà, 6 km;

Bukkuram → Sibà, 6 km; Itinerarium Rosaliae: percorsi a Santo Stefano Quisquina e nel territorio di Marconi;

percorsi a Santo Stefano Quisquina e nel territorio di Marconi; Taormina, Castelmola e Isola Bella: anello di 10 km;

anello di 10 km; Sicily Divide: percorso cicloturistico ad anello con partenza da Palermo;

percorso cicloturistico ad anello con partenza da Palermo; Ciclovia dei Parchi: Troina → Petralia Sottana, 69 km.

La partecipazione è gratuita, ma per le singole iniziative possono essere previste modalità di prenotazione e iscrizione. Il programma completo e le informazioni per partecipare sono disponibili alla pagina di prenotazione indicata dall'organizzazione.



