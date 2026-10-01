Comuni, Azione: "Sicilia accolga rilievi Consulta su limite terzo mandato"

01/10/2026 15:00:00

“La Sicilia accolga i rilievi della Corte costituzionale sul limite dei mandati ai sindaci nei piccoli comuni”. A chiederlo in una nota il deputato e vicesegretario di Azione, Ettore Rosato, e il sindaco di Siracusa e commissario Azione Sicilia, Francesco Italia.



“L’attuale normativa regionale, a differenza di quanto previsto dalla disciplina nazionale, non consente ai sindaci dei comuni fino a 15.000 abitanti di svolgere tre mandati. Tuttavia, recentemente una norma simile della regione Valle d’Aosta è stata dichiarata illegittima dalla Consulta che ha affermato la prevalenza dei principi statali anche nelle regioni a statuto speciale. Le motivazioni della sentenza pongono una questione di compatibilità costituzionale dell’attuale ordinamento siciliano ed è urgente che regione e governo ne assicurino la corretta interpretazione alla luce della giurisprudenza costituzionale. È prioritario dare un quadro certo in vista della prossima tornata elettorale e garantire ai cittadini siciliani il diritto di poter scegliere da chi farsi amministrare senza sottostare a quei limiti che la Corte costituzionale ha già sanzionato”.

“Per queste ragioni - aggiunge Rosato - ho presentato una interrogazione parlamentare al governo affinché intervenga sulla incompatibilità della disciplina siciliana con i principi sanciti dalla Consulta e perché siano avviate interlocuzioni istituzionali tra Stato e Regione volte ad assicurare la conformità di tale normativa alla Costituzione”.





