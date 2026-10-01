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Politica

» Vivavoce
01/10/2026 15:00:00

Comuni, Azione: "Sicilia accolga rilievi Consulta su limite terzo mandato"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/comuni-azione-sicilia-accolga-rilievi-consulta-su-limite-terzo-mandato-450.jpg

“La Sicilia accolga i rilievi della Corte costituzionale sul limite dei mandati ai sindaci nei piccoli comuni”. A chiederlo in una nota il deputato e vicesegretario di Azione, Ettore Rosato, e il sindaco di Siracusa e commissario Azione Sicilia, Francesco Italia.
 

“L’attuale normativa regionale, a differenza di quanto previsto dalla disciplina nazionale, non consente ai sindaci dei comuni fino a 15.000 abitanti di svolgere tre mandati. Tuttavia, recentemente una norma simile della regione Valle d’Aosta è stata dichiarata illegittima dalla Consulta che ha affermato la prevalenza dei principi statali anche nelle regioni a statuto speciale. Le motivazioni della sentenza pongono una questione di compatibilità costituzionale dell’attuale ordinamento siciliano ed è urgente che regione e governo ne assicurino la corretta interpretazione alla luce della giurisprudenza costituzionale. È prioritario dare un quadro certo in vista della prossima tornata elettorale e garantire ai cittadini siciliani il diritto di poter scegliere da chi farsi amministrare senza sottostare a quei limiti che la Corte costituzionale ha già sanzionato”.

 

“Per queste ragioni - aggiunge Rosato - ho presentato una interrogazione parlamentare al governo affinché intervenga sulla incompatibilità della disciplina siciliana con i principi sanciti dalla Consulta e perché siano avviate interlocuzioni istituzionali tra Stato e Regione volte ad assicurare la conformità di tale normativa alla Costituzione”.
 









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