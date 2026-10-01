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Cultura

» Tempo libero
01/10/2026 10:32:00

A Trapani torna il Beer Fest: tre serate in Piazza Vittorio Emanuele

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/-450.jpg

Un intero weekend dedicato alla birra artigianale, allo street food e alla musica dal vivo. Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre Piazza Vittorio Emanuele ospiterà la quarta edizione del Trapani Beer Fest, che torna nel centro cittadino con tre giornate di degustazioni e spettacoli a ingresso gratuito.

Il villaggio aprirà venerdì e sabato alle 18:00, mentre domenica l'apertura è anticipata alle 17:00. Gli appuntamenti proseguiranno fino a tarda sera, trasformando la piazza in uno spazio dedicato non soltanto alla birra, ma anche alla gastronomia e all'intrattenimento.

Tra i birrifici annunciati ci sono Birra dei Mari, realtà siciliana che propone diverse interpretazioni della produzione artigianale, e Bruno Ribadi di Terrasini, che utilizza anche ingredienti legati al territorio siciliano come uva sultanina di Pantelleria, carruba, sommaco, pepe rosa e mandarino tardivo di Ciaculli.

Anche il settore gastronomico avrà un'impronta piuttosto varia. Accanto alle proposte locali saranno presenti specialità provenienti da altre tradizioni, dagli arrosticini abruzzesi agli assaggi di cucina argentina, con il lomito proposto dal Ristorante Abuela.

Uno degli elementi centrali dell'edizione 2026 sarà però la musica, con un calendario che accompagnerà tutte e tre le serate.

Venerdì 2 ottobre si comincerà alle 19:00 con il Sambò Trio, seguito alle 20:30 dai Moonlight Swingers insieme all'esibizione di Dusty Jazz Trapani. Alle 22:00 saliranno sul palco gli Inside the Hole, mentre dalle 23:30 la serata proseguirà con il Vinyls Show di Dj Elena A.T.M.

Sabato 3 ottobre toccherà ai Radio Saigon alle 19:00, ai Remakers alle 20:30 e ai New Jersay alle 22:00. A chiudere sarà Dj Pietro Gervasi con una selezione dedicata alla storia della disco music.

Il programma di domenica 4 ottobre partirà invece alle 18:00 con Opera 80, seguito da Dj Vince alle 19:30 e dalla Elena Adragna Band alle 21:00. Finale alle 22:30 con uno spettacolo dedicato all'Italodisco degli anni Novanta.

La collocazione in Piazza Vittorio Emanuele rende la manifestazione facilmente raggiungibile anche da chi soggiorna nel centro di Trapani e permette di abbinare la visita al festival a una passeggiata nelle vie del centro storico.

Chi arriva da fuori città e vuole fermarsi per il weekend può consultare una selezione di B&B a Trapani.

Per approfittare della permanenza in città è disponibile anche la guida su cosa fare a Trapani.

Chi si sposta in automobile può invece consultare le informazioni su dove parcheggiare a Trapani.

Trapani Beer Fest 2026
2-4 ottobre 2026
Piazza Vittorio Emanuele, Trapani
Ingresso gratuito









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