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Sport
01/10/2026 08:50:00

Mountain bike, a Castelvetrano la prima "6 Ore Case di Latomie"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/mountain-bike-a-castelvetrano-la-prima-6-ore-case-di-latomie-450.jpg

 La mountain bike a Castelvetrano per la prima edizione della “6 Ore Case di Latomie”, in programma il prossimo 11 ottobre 2026. Organizzata dalla Dirty Bike Castelvetrano, la manifestazione è una gara endurance approvata dalla FCI e aperta a tutti gli EPS, riservata esclusivamente alle mountain bike.

I partecipanti gareggeranno su un tracciato ad anello chiuso di circa 5 km all'interno dell'agriturismo “Case di Latomie” in contrada Santa Teresa, caratterizzato da strade sterrate e passaggi in single track. La competizione, della durata complessiva di sei ore, potrà essere affrontata sia da singoli atleti sia da squadre in modalità staffetta.

All'insegna dello slogan “6 ore per vincere, 6 ore per vivere”, l'iniziativa si propone come una giornata di festa aperta anche alle famiglie. Il programma prevede pacchi gara per gli atleti, un pasta party finale, le premiazioni e un sorteggio conclusivo.

Le iscrizioni possono essere effettuate online tramite la piattaforma LABEL CHIP (www.labelchip.it), mentre il regolamento completo è consultabile sul sito ufficiale della Dirty Bike Castelvetrano.









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