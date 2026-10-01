Alla Sicilia Calisthenics Cup Marsala conquista 17 podi

01/10/2026 14:30:00

È iniziata nel migliore dei modi l'avventura del Calisthenics Marsala nella Sicilia Calisthenics Cup, con una prestazione che ha visto gli atleti marsalesi conquistare numerosi podi nella prima tappa della competizione, disputata domenica 27 settembre a Marsala. Un appuntamento particolarmente importante perché rappresenta la prima vera tappa regionale di Calisthenics organizzata nell'ambito della Sicilia Calisthenics Cup, un progetto nato con l'obiettivo di valorizzare questa disciplina e creare un circuito competitivo regionale capace di coinvolgere atleti provenienti da tutta la Sicilia.

Per il Calisthenics Marsala è stata una giornata da ricordare, con 17 piazzamenti sul podio, distribuiti tra le diverse categorie Endurance e Skills. Nella categoria Endurance Maschile Open, doppietta per il Calisthenics Marsala: Michele Morsello conquista il primo posto, seguito al secondo posto da Flavio Patti. Nell'Endurance Maschile Intermedio arriva un'altra vittoria marsalese con Michelangelo Bonomo, che sale sul gradino più alto del podio. Ottima prestazione anche per Giovanni Bottiglia, secondo classificato, mentre Daniele Martinico chiude al quarto posto. Grande risultato anche nell'Endurance Femminile Open, dove Gessica Rallo conquista il primo posto e Angelica Pizzo il secondo. Nell'Endurance Pro Femminile arriva un'altra vittoria per il Calisthenics Marsala grazie a Margherita Falco, protagonista di una prova di assoluto livello.

Anche nelle competizioni di Skills gli atleti marsalesi si sono distinti. Nella categoria Skills Open Maschile, vittoria per Eros Siracusa. Sul podio anche Luca Giglio, terzo classificato, mentre Tommaso De Maria chiude al quarto posto e Moritz Angileri al quinto. Nella Skills Open Femminile, arriva il secondo posto a pari merito per Anita De Marco, mentre Manila Vaccaro conquista il terzo posto. Nella categoria Skills Intermedio Maschile, ancora una vittoria per il Calisthenics Marsala con Andrea Marino, seguito al secondo posto da Michele Morsello. Nella categoria Skills Avanzato, ottima prestazione di David Rallo, quarto classificato, e di Andrea Monaco, quinto. A chiudere la giornata nella categoria Skills Pro, una splendida doppietta: Flavio Geraci conquista il primo posto, mentre Luca Vicari sale sul secondo gradino del podio.

Al di là delle medaglie, la prima tappa della Sicilia Calisthenics Cup ha rappresentato un momento importante per tutto il movimento del Calisthenics marsalese. I risultati ottenuti sono il frutto di un percorso fatto di allenamento, costanza, sacrificio e lavoro di squadra, elementi che rappresentano la base della preparazione degli atleti del Calisthenics Marsala. La competizione ha inoltre permesso agli atleti di confrontarsi con partecipanti provenienti da diverse realtà siciliane, offrendo un'importante occasione di crescita sportiva e di confronto. Il risultato ottenuto nella prima tappa conferma quindi il ruolo sempre più importante del Calisthenics Marsala nel panorama sportivo della provincia di Trapani, realtà che negli ultimi anni ha contribuito alla diffusione e alla crescita di questa disciplina sul territorio.

La Sicilia Calisthenics Cup è soltanto all'inizio. Dopo l'appuntamento inaugurale di Marsala, il circuito proseguirà con le prossime tappe regionali, offrendo agli atleti l'opportunità di continuare a confrontarsi, migliorare e contendersi i piazzamenti nelle rispettive categorie.

Per il Calisthenics Marsala, dunque, l'obiettivo è continuare a lavorare con la stessa determinazione, portando avanti un progetto che unisce sport, agonismo, formazione e valorizzazione dei giovani talenti siciliani. La prima tappa ha già lasciato un segnale importante: il Calisthenics Marsala c'è, e vuole essere protagonista. Un risultato che riempie d'orgoglio tutta la società, gli atleti, i tecnici e le famiglie che ogni giorno sostengono questo percorso.



