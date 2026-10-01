Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport
01/10/2026 16:54:00

A Valderice il “Triangolare del Cuore”: sport, solidarietà e sicurezza stradale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/1790866576-0-a-valderice-il-triangolare-del-cuore-sport-solidarieta-e-sicurezza-stradale.jpg

Sport, spettacolo e solidarietà si incontrano a Valderice per una serata dedicata anche alla prevenzione e alla sicurezza stradale. 

 

È in programma sabato 10 ottobre, alle 18.30, allo stadio Misericordia, il “Triangolare del Cuore”, inserito nell’ambito della Festa dello Sport, Solidarietà e Sicurezza Stradale.

 

A scendere in campo saranno la Nazionale del Cuore Attori e Cantanti, con la partecipazione di artisti di rilievo nazionale, la rappresentativa delle Forze dell’Ordine e quella dell’AVIS Valderice. 

 

Tre squadre, dunque, per un appuntamento che punta a trasformare il calcio in uno strumento di partecipazione e sostegno a iniziative sociali.

Il ricavato della manifestazione sarà destinato all’associazione “Teniamoci per Mano ONLUS” e al sostegno di progetti dedicati alla prevenzione e alla sicurezza stradale. 

Un tema che accompagnerà l’intera iniziativa, affiancando alla componente sportiva quella della sensibilizzazione.

 

L’appuntamento è patrocinato dal Comune di Valderice – Assessorato allo Sport e sostenuto da CONI/ACSI e da diversi partner del territorio.

L’obiettivo degli organizzatori è portare allo stadio famiglie, giovani e appassionati, creando un momento di festa ma anche di attenzione verso temi che riguardano la comunità.

 

L’appuntamento dunque è per sabato 10 ottobre alle 18.30 allo stadio Misericordia. 

In campo, oltre alla competizione, ci saranno solidarietà, prevenzione e il messaggio che accompagna l’iniziativa: “Chi segna, sogna!”



Sport | 2026-10-01 14:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2026/alla-sicilia-calisthenics-cup-marsala-conquista-17-podi-250.jpg

Alla Sicilia Calisthenics Cup Marsala conquista 17 podi

È iniziata nel migliore dei modi l'avventura del Calisthenics Marsala nella Sicilia Calisthenics Cup, con una prestazione che ha visto gli atleti marsalesi conquistare numerosi podi nella prima tappa della competizione, disputata domenica...







Native | 30/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2026/1790686061-0-farmacia-di-quartiere-e-farmacia-online-servizi-sicurezza-e-criteri-per-scegliere-con-consapevolezza.jpg

Farmacia di quartiere e farmacia online: servizi, sicurezza e criteri per...

Native | 28/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790333486-0-sul-portone-del-tuo-palazzo-compare-un-avviso-prima-che-sparisca-fai-queste-tre-cose.jpg

Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...

Native | 25/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2026/1789024274-0-privatassistenza-apre-in-piazza-marconi-a-marsala-inaugurazione-il-26-settembre.jpg

PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...