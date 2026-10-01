A Valderice il “Triangolare del Cuore”: sport, solidarietà e sicurezza stradale

01/10/2026 16:54:00

Sport, spettacolo e solidarietà si incontrano a Valderice per una serata dedicata anche alla prevenzione e alla sicurezza stradale.

È in programma sabato 10 ottobre, alle 18.30, allo stadio Misericordia, il “Triangolare del Cuore”, inserito nell’ambito della Festa dello Sport, Solidarietà e Sicurezza Stradale.

A scendere in campo saranno la Nazionale del Cuore Attori e Cantanti, con la partecipazione di artisti di rilievo nazionale, la rappresentativa delle Forze dell’Ordine e quella dell’AVIS Valderice.

Tre squadre, dunque, per un appuntamento che punta a trasformare il calcio in uno strumento di partecipazione e sostegno a iniziative sociali.

Il ricavato della manifestazione sarà destinato all’associazione “Teniamoci per Mano ONLUS” e al sostegno di progetti dedicati alla prevenzione e alla sicurezza stradale.

Un tema che accompagnerà l’intera iniziativa, affiancando alla componente sportiva quella della sensibilizzazione.

L’appuntamento è patrocinato dal Comune di Valderice – Assessorato allo Sport e sostenuto da CONI/ACSI e da diversi partner del territorio.

L’obiettivo degli organizzatori è portare allo stadio famiglie, giovani e appassionati, creando un momento di festa ma anche di attenzione verso temi che riguardano la comunità.

L’appuntamento dunque è per sabato 10 ottobre alle 18.30 allo stadio Misericordia.

In campo, oltre alla competizione, ci saranno solidarietà, prevenzione e il messaggio che accompagna l’iniziativa: “Chi segna, sogna!”



