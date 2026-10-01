Strawoman 2026, sabato le iscrizioni in piazza Mokarta a Mazara
Si avvicina l’appuntamento con la Strawoman 2026, la manifestazione nazionale dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore che farà tappa a Mazara del Vallo l’11 ottobre, unica data prevista in Sicilia.
In vista dell’evento, l’organizzazione guidata dall’atleta mazarese Pino Pomilia, testimonial LILT, ha organizzato un momento di incontro aperto a quanti vogliono partecipare alla manifestazione e sostenere il messaggio legato alla tutela della salute.
Iscrizioni e maglietta ufficiale
Il punto informativo sarà allestito sabato 3 ottobre in piazza Mokarta, dalle 18 alle 20. Sarà possibile effettuare le iscrizioni alla Strawoman, ricevere informazioni sulla manifestazione e ritirare la maglietta ufficiale dell’edizione 2026.
L’iniziativa nasce anche dalle numerose richieste di partecipazione ricevute dagli organizzatori nelle ultime settimane.
Un appuntamento dedicato alla prevenzione
Il gazebo sarà anche uno spazio per presentare le novità dell’edizione 2026 e approfondire i temi legati alla prevenzione oncologica e alla tutela della salute.
L’obiettivo è accompagnare la manifestazione sportiva con un momento di sensibilizzazione e condivisione, coinvolgendo cittadini e partecipanti nel messaggio della prevenzione.
L’appuntamento di sabato rappresenterà dunque una prima occasione per incontrarsi in vista della giornata dell’11 ottobre, quando Mazara ospiterà la tappa siciliana della Strawoman.
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