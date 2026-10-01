Neurologia a Trapani, sei nuovi incarichi. Ma non sono nuove assunzioni

01/10/2026 06:00:00

La sclerosi multipla, il percorso dopo un ictus, le demenze e i disturbi del movimento. Sono alcune delle aree al centro dei sei incarichi di alta specializzazione assegnati dall’Asp di Trapani nella propria Unità operativa complessa di Neurologia con Stroke Unit. Una decisione che interviene sull’organizzazione delle responsabilità cliniche in un settore nel quale la continuità dell’assistenza conta quanto la risposta all’emergenza.

Il provvedimento è contenuto nella delibera numero 1337 del 29 settembre 2026, firmata dalla commissaria straordinaria Sabrina Pulvirenti. Gli incarichi avranno durata di cinque anni e decorreranno dalla data stabilita nei singoli contratti, che dovranno essere sottoscritti.

Le aree di cura e i medici incaricati

A Simona Alessi viene affidato l’incarico relativo all’ambulatorio per la sclerosi multipla, mentre Anna Lisa Alfonzo seguirà il follow-up dei pazienti con stroke, cioè il percorso di controllo successivo all’ictus. A Matteo La Rosa è assegnato l’incarico per l’ambulatorio di elettromiografia e il monitoraggio neurofisiologico del prematuro. Baldassare Mustazza si occuperà di malattie neurodegenerative, disturbi cognitivi e demenze; Alessio Lipari di malattie neurodegenerative e disturbi del movimento. A Paolo Morana viene affidata la neurofisiologia clinica e il sistema motorio.

Sei ambiti distinti, che riuniscono attività diagnostiche e percorsi di assistenza rivolti a bisogni diversi. Il filo comune è la necessità di dare riferimenti professionali definiti a condizioni che possono richiedere controlli e cure nel tempo.

Una selezione interna, senza nuove assunzioni

La scelta dei professionisti arriva dopo un avviso di selezione interna. La proposta è stata formulata dal direttore della Neurologia con Stroke Unit, Antonino Scarpitta, e condivisa con il direttore del Dipartimento di Medicina, Salvatore Martino.

Secondo quanto riportato nell’atto, sono stati esaminati i curricula, l’esperienza acquisita, le conoscenze specialistiche e le capacità professionali dei candidati. L’Asp attesta inoltre il possesso dei requisiti richiesti: almeno cinque anni di servizio e il superamento della verifica del Collegio tecnico.

Si tratta dunque dell’attribuzione di incarichi a dirigenti medici già presenti nell’azienda. La delibera non dispone nuove assunzioni e non annuncia l’apertura di sei nuovi servizi: riconosce responsabilità di alta specializzazione all’interno della struttura esistente.

Cinque anni di incarico e passaggio dalle precedenti funzioni

Per quattro dei medici il provvedimento prevede espressamente la sostituzione dei precedenti incarichi professionali iniziali con quelli di alta specializzazione. I vecchi incarichi cesseranno alla decorrenza dei nuovi contratti: un passaggio legato alla nuova attribuzione delle funzioni. La retribuzione sarà quella prevista dal regolamento aziendale per la graduazione degli incarichi.

Il risultato da misurare è quello per i pazienti

La definizione delle responsabilità specialistiche è un tassello dell’organizzazione sanitaria. Il suo valore, per i cittadini, si misurerà nella possibilità di accedere ai percorsi, ottenere controlli e trovare continuità nell’assistenza.

Su questi aspetti la delibera non fornisce dati: non indica nuovi orari degli ambulatori, un aumento delle prestazioni o una riduzione delle attese. Saranno quindi gli effetti concreti sull’attività della Neurologia a dire quanto questa scelta riuscirà a incidere sulla vita dei pazienti e delle loro famiglie. Perché dietro ciascuna area specialistica c’è una domanda di cura che chiede risposte riconoscibili e accessibili.



