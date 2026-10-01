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Cronaca

» Sanità
01/10/2026 14:08:00

Disturbi della nutrizione, l'8 ottobre a Trapani consulenze e visite gratuite

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In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, l’8 ottobre il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Trapani, tramite il Centro Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, aderisce alla prima edizione dell’(H) Open Weekend sulla salute del cervello promosso da Fondazione Onda ETS, che coinvolge oltre 120 ospedali e presidi dedicati alla salute mentale del network con il Bollino Rosa. 

 

L’iniziativa promuove una visione integrata della salute del cervello, per intercettare precocemente i bisogni di salute della popolazione e accompagnare le persone verso percorsi di diagnosi, cura e assistenza appropriati.   La salute del cervello non ha età, bisogna imparare a proteggerlo fin dall’infanzia ogni giorno della vita. 

 

In Italia il fenomeno assume proporzioni rilevanti. Secondo le stime più recenti, le persone che convivono con una demenza sono oggi oltre 1.430.000, un numero destinato a salire a circa 2.200.000 entro il 2050. Sul fronte della salute mentale, l’Istat stima che 3,7 milioni di persone (il 7% della popolazione sopra i 14 anni) hanno sofferto nell’ultimo anno di disturbi ansioso-depressivi, e nel solo 2024 oltre 845.000 persone si sono rivolte ai Dipartimenti di salute mentale del Servizio Sanitario Nazionale. In crescita esponenziale anche i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, che oggi coinvolgono oltre 3 milioni di persone, a fronte delle circa 300.000 di inizio anni duemila. Nel corso della giornata saranno offerti gratuitamente dall’ASP Trapani visite, colloqui psicologici, momenti informativi dedicati ai disturbi del comportamento alimentare. 









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