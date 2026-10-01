Ad Agrigento manca il farmaco salvavita, ci pensa l'Asp di Trapani
La collaborazione tra enti del servizio sanitario regionale ha permesso di salvare la vita a un paziente.
Ricoverato all'ospedale di Agrigento necessitava di un farmaco salvavita, poco usato nei pronto soccorso ospedalieri. Fatta una richiesta urgente alle altre aziende sanitarie siciliane, il Feiba, questo il nome del farmaco, era solo nella disponibilità del Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate che, tramite il Dipartimento del Farmaco dell’ASP Trapani, lo ha fatto giungere ai colleghi agrigentini.
Il Feiba, infatti, è un farmaco emostatico a base di complesso protrombinico antiemofilico umano attivato, usato per trattare e prevenire le emorragie in quei pazienti con emofilia che hanno sviluppato inibitori del fattore VIII o del fattore XIa.
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