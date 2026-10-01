Marsala: da un mese e mezzo olii esausti e deiezioni sul marciapiede di via Santa Lucia

01/10/2026 12:50:00

Il contenitore per la raccolta degli oli esausti in via Santa Lucia, a Marsala, continua a presentare criticità nonostante una segnalazione inviata al Comune ormai da circa un mese e mezzo. A denunciare la situazione è un cittadino, Fabio, che il 17 agosto scorso ha utilizzato l'app Municipium per segnalare la fuoriuscita di olio dal contenitore.

La segnalazione, inserita nella categoria “Arredo urbano”, evidenziava anche la presenza di deiezioni nelle immediate vicinanze della stazione di raccolta.

La segnalazione

Nel testo inviato attraverso l'applicazione si legge: “Si segnala la fuoriuscita di olio usato dal contenitore e relativa defecazione animale umano vicino al contenitore”.

Una situazione che, oltre a rappresentare un problema di decoro, può diventare un rischio concreto per chi percorre quel tratto a piedi. La presenza di olio sulla pavimentazione, infatti, può rendere scivolosa la superficie e aumentare il pericolo di cadute.

Un mese e mezzo senza interventi

Secondo quanto riferito dal cittadino, a distanza di circa un mese e mezzo non sarebbe è stato effettuato alcun intervento. Il contenitore si trova in una zona della città frequentata anche da residenti e visitatori, rendendo ancora più evidente il problema legato alle condizioni dell'area.

Il caso riporta così l'attenzione non soltanto sulla manutenzione degli arredi urbani, ma anche sulla necessità di intervenire rapidamente quando una segnalazione riguarda una possibile situazione di pericolo per i pedoni.

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