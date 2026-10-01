M5S Trapani, rinnovato il Gruppo Territoriale: Francesca Trapani nuova referente

01/10/2026 11:50:00

Il Movimento 5 Stelle di Trapani riorganizza la propria struttura territoriale e apre una nuova fase di lavoro.

Francesca Trapani è stata eletta referente del Gruppo Territoriale, mentre Nicola Luppino ricoprirà il ruolo di vice.

Per la Trapani, si tratta di un ritorno, dopo aver lasciato il coordinamento nell'ottobre del 2025 per una frattura con parte del gruppo dirigente del Movimento.

La nuova organizzazione è stata definita nel corso dell’assemblea degli iscritti, riunita nella sede del Movimento a Trapani. Nel gruppo di lavoro entrano anche Nino Ciulla, Flavia Tripli e Vito Miceli, che saranno impegnati nelle diverse aree tematiche e nelle iniziative rivolte al territorio.

All'assemblea ha partecipato il senatore Maurizio Santangelo, che ha preso parte al confronto con gli iscritti. A presiedere i lavori è stato Patrick Cirrincione, referente provinciale del Movimento.

Assente, invece, la deputata regionale Cristina Ciminnisi, che ha comunque sostenuto il percorso di riorganizzazione e confermato la propria vicinanza al Gruppo Territoriale trapanese.

Il rinnovo arriva in una fase nella quale il M5S punta a rafforzare la propria presenza sul territorio, attraverso una maggiore partecipazione degli iscritti e il confronto con i cittadini sui temi della città e della provincia.

La nuova squadra rivendica infatti la volontà di trasformare la partecipazione politica in iniziative concrete. «Ripartiamo con una squadra che vuole mettere a disposizione energie, competenze e disponibilità – sottolinea il Gruppo Territoriale – con la volontà di lavorare insieme e trasformare la partecipazione in iniziative concrete per la nostra comunità».

La nuova referente Francesca Trapani sarà dunque chiamata a coordinare il gruppo in questa nuova fase, con Nicola Luppino al suo fianco e il contributo di Ciulla, Tripli e Miceli nelle attività tematiche.



