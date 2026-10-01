Consiglio comunale di Trapani, Sinistra Italiana: «Tornare a cercare soluzioni»

01/10/2026 22:32:00

«È tempo di fermare il “giuoco delle parti” e tornare a cercare soluzioni».

È questo il messaggio lanciato da Sinistra Italiana Trapani davanti allo stallo politico e amministrativo che nelle ultime settimane ha investito il Consiglio comunale.

Il partito definisce «francamente sconfortante» lo spettacolo offerto dall'aula e richiama tutti gli schieramenti alla necessità di interrompere lo scontro e tornare a sedersi attorno a un tavolo.

Il riferimento è alla contrapposizione tra un'Amministrazione che, secondo Sinistra Italiana, non dispone più della maggioranza politica con cui aveva iniziato il proprio percorso e un'opposizione che ha il diritto di controllare e contestare, ma anche «la responsabilità di contribuire alla ricerca di soluzioni».

«I cittadini non possono assistere al rimpallo di responsabilità": il documento sposta quindi l'attenzione dalle dinamiche politiche alle conseguenze concrete per la città.

«Il cittadino che rischia il posto di lavoro, che deve pagare il mutuo e le bollette o comprare le scarpe ai propri figli non può essere spettatore di un infinito rimpallo di responsabilità», sostiene Sinistra Italiana, chiedendo a amministratori e consiglieri di assumersi pienamente il proprio ruolo e di spiegare con chiarezza ciò che sta accadendo, anche a chi non dispone degli strumenti tecnici per leggere un bilancio comunale.

Nel mirino finiscono anche alcune questioni emerse nelle ultime settimane: variazioni di bilancio, spostamenti di somme, costi legati al trattamento del percolato e precedenti scelte amministrative.

Sinistra Italiana pone una serie di interrogativi sulla tempistica con cui questi temi sono diventati centrali nel confronto politico: «Se vi erano criticità note da tempo, perché diventano centrali soltanto adesso?». Il partito chiede inoltre perché tali questioni non siano state affrontate con la stessa determinazione durante le settimane dedicate alle controverse procedure di decadenza dei consiglieri comunali.

Un passaggio riguarda direttamente il rapporto tra le decisioni assunte in Consiglio e le contestazioni che emergono oggi.

«Se determinate variazioni di bilancio sono state approvate dal Consiglio comunale, ciascuno deve assumersi la responsabilità del voto espresso allora», afferma Sinistra Italiana, invitando a non riscrivere oggi quelle vicende come se appartenessero esclusivamente alla controparte politica.

Allo stesso tempo, il partito chiede all'Amministrazione di fornire spiegazioni dettagliate, «con numeri comprensibili e atti alla mano», sulla situazione attuale, sulle scelte compiute nel servizio rifiuti e sui margini ancora disponibili per evitare conseguenze sui lavoratori e sulla città.

Il tema occupazionale resta infatti sullo sfondo della crisi politica. Il documento richiama esplicitamente il rischio che le contrapposizioni istituzionali finiscano per avere ricadute sulle famiglie e sul funzionamento dei servizi.

Per Sinistra Italiana non dovrebbe esserci una logica di vincitori e sconfitti: «Non serve dimostrare chi riesca a mettere maggiormente in difficoltà l'avversario».

La proposta è quindi quella di riconvocare il Consiglio comunale, riportare gli atti sul tavolo e consentire ad amministrazione e opposizione di confrontarsi nuovamente sulle possibili soluzioni.



