Handball: sabato torna la A1, Erice attesa a Conversano

01/10/2026 07:30:00

Dopo la sosta dell’ultimo weekend, dovuta agli impegni delle nazionali, nel prossimo fine settimana torna il campionato di A1. La AC Life Style Handball Erice inizia la preparazione settimanale alla trasferta pugliese di Conversano. La gara, valevole per la terza giornata, si svolgerà sabato 3 ottobre al Palasport “San Giacomo” di Conversano e avrà inizio alle ore 15.

Chana Masson (portiere e allenatore dei portieri AC Life Style Handball Erice): “L’ultima sosta di campionato ci ha consentito di ricaricare le batterie e di prenderci qualche giorno di riposo. È stato un bene per la nostra squadra. Prepareremo al meglio la prossima gara esterna. Conversano è una squadra che va affrontata con molta attenzione: gioca in velocità, è composta da atlete che si conoscono benissimo e possiede uno standard di rendimento che può mettere in difficoltà qualsiasi avversaria. Noi saremo pronte, come sempre, a dare battaglia per portare a casa un’altra vittoria”.





