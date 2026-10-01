Meteo Sicilia oggi 1 ottobre: sole a Trapani e Marsala. E dura per tutto il weekend

01/10/2026 07:50:00

Ottobre comincia con un copione ancora molto simile a quello di settembre. Oggi, giovedì 1 ottobre, sulla Sicilia occidentale prevalgono condizioni di tempo stabile e asciutto. A Trapani e Marsala cielo sereno o poco nuvoloso, temperature massime tra 26 e 27 gradi, venti moderati dai quadranti settentrionali nel pomeriggio e mare poco mosso.

Insomma, il mese è cambiato. Il meteo, per ora, non se n’è accorto.

Trapani, sole e fino a 27 gradi

A Trapani la giornata sarà prevalentemente soleggiata.

Le temperature saranno comprese tra circa 18-20 gradi nelle ore più fresche e 26-27 gradi nel pomeriggio.

Al mattino il vento sarà debole da Est-Sud-Est, poi tenderà a rinforzare da Nord e Nord-Est, con valori medi tra 15 e 25 km/h e raffiche che localmente potranno avvicinarsi ai 35-40 km/h.

Nessuna pioggia prevista.

Marsala, giornata stabile e asciutta

Anche a Marsala il tempo resterà stabile.

Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con temperature attorno ai 19-20 gradi al mattino e massime comprese tra 25 e 26 gradi.

Il vento sarà debole nelle prime ore e più presente nel pomeriggio, soprattutto dai quadranti settentrionali.

Pioggia fuori programma anche qui.

Mare poco mosso

Lungo la costa trapanese il mare sarà generalmente poco mosso, localmente mosso nei tratti più esposti.

Tra Trapani e le Egadi il vento potrà risultare più vivace, con raffiche fino a circa 30 km/h, mentre davanti a Marsala il moto ondoso sarà più contenuto.

Nessuna condizione particolarmente critica per la navigazione costiera.

Sicilia, tempo stabile quasi ovunque

Sul resto dell’Isola il quadro resta nel complesso tranquillo.

Sono previste condizioni di stabilità diffusa, con qualche nube in più sui settori interni e orientali, ma senza fenomeni significativi.

Le temperature massime si manterranno generalmente tra 23 e 27 gradi, con Trapani tra le città più miti della giornata.

Venerdì cambia poco

Venerdì 2 ottobre il tempo resterà ancora stabile nel Trapanese.

A Trapani e Marsala sono previste temperature comprese tra 25 e 27 gradi, con cielo sereno o poco nuvoloso.

Qualche nube potrà comparire in più nel corso della giornata, ma senza segnali di un vero peggioramento.

Weekend ancora gradevole

Anche sabato 3 e domenica 4 ottobre la Sicilia occidentale dovrebbe restare sotto condizioni prevalentemente stabili.

Le temperature continueranno a oscillare attorno ai 26-27 gradi, con venti deboli o moderati e poche precipitazioni.

Un primo cambiamento più concreto potrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana, quando aumenterà la probabilità di rovesci e qualche grado potrebbe andare perso.

In sintesi: oggi sole, venerdì ancora stabile, weekend tranquillo e possibile svolta soltanto da lunedì o martedì.

Ottobre, per il momento, è settembre con un nome nuovo.



